Agências do trabalhador oferecem 767 vagas de emprego nesta sexta

O destaque financeiro do dia fica para o cargo de gerente de restaurante - (crédito: Caio Gomez)

O mercado de trabalho no Distrito Federal inicia a sexta-feira (3/7) com 767 vagas de emprego disponíveis por meio das agências do trabalhador. As oportunidades são voltadas para profissionais de diversos níveis de escolaridade e contemplam tanto candidatos com experiência prévia quanto aqueles que buscam a primeira inserção no mercado formal.

O destaque financeiro do dia fica para o cargo de gerente de restaurante. São duas vagas abertas com salário de R$ 3,9 mil, acrescido de benefícios. O maior volume de contratações está concentrado na função de operador de caixa, que soma 171 vagas distribuídas por várias regiões administrativas do DF, com remunerações que chegam a R$ 1,7 mil.

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Os interessados em disputar uma das vagas podem se candidatar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS), ou em uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) lembra que, mesmo se o candidato não encontrar uma vaga compatível no painel do dia, vale a pena realizar o cadastro. O sistema cruza os dados dos trabalhadores com novas demandas enviadas diariamente pelas empresas.

Empresas que desejam anunciar vagas ou utilizar as instalações das agências do trabalhador para realizar processos seletivos e entrevistas podem fazer o agendamento presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site oficial da Sedet.