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Homem denuncia injúria racial em bar do Paranoá; veja vídeo

Ofensas foram registradas em vídeo pela vítima. Caso foi registrado na Polícia Civil

Vítima registrou ofensas em vídeo - (crédito: Paranoá News/Divulgação)
Vítima registrou ofensas em vídeo - (crédito: Paranoá News/Divulgação)

A Polícia Civil do DF investiga um suposto caso de injúria racial ocorrido em um bar da Quadra 21 do Paranoá. Um vídeo gravado pela vítima mostra uma mulher proferindo ofensas de cunho racista contra o rapaz.

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Em um trecho do vídeo gravado pela vítima, a mulher dispara: “Olha sua cor, seu playboy de merda. Tá falando merda”. De acordo com o relato do rapaz, ele estava acompanhado da esposa em uma mesa, quando, segundo ele, sem motivo aparente, a suspeita passou a ofendê-lo e a criticar o cabelo cacheado da esposa.

A vítima narrou que, ao iniciar a filmagem, a mulher o teria agredido, rasgando a camisa. Um boletim de ocorrência foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). A reportagem não encontrou a defesa da mulher. O espaço segue aberto para manifestações.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/07/2026 17:25
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