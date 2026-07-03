Homem denuncia injúria racial em bar do Paranoá; veja vídeo

A Polícia Civil do DF investiga um suposto caso de injúria racial ocorrido em um bar da Quadra 21 do Paranoá. Um vídeo gravado pela vítima mostra uma mulher proferindo ofensas de cunho racista contra o rapaz.

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Em um trecho do vídeo gravado pela vítima, a mulher dispara: “Olha sua cor, seu playboy de merda. Tá falando merda”. De acordo com o relato do rapaz, ele estava acompanhado da esposa em uma mesa, quando, segundo ele, sem motivo aparente, a suspeita passou a ofendê-lo e a criticar o cabelo cacheado da esposa.

A vítima narrou que, ao iniciar a filmagem, a mulher o teria agredido, rasgando a camisa. Um boletim de ocorrência foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). A reportagem não encontrou a defesa da mulher. O espaço segue aberto para manifestações.