Preso por estupro em Sobradinho tentou fazer outra vítima em Planaltina

Itens das vítimas de Sobradinho foram encontrados em posse do suspeito - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem de 42 anos preso por estuprar duas jovens, de 19 e 20 anos, em Sobradinho, tentou recentemente atacar outra mulher em Planaltina, mas o crime foi impedido pela intervenção do marido da vítima. O suspeito, identificado como Paulo Sérgio Souza, o “Pitbull”, havia deixado o sistema prisional há menos de um mês.

Segundo a investigação, Paulo Sérgio cumpriu pena por roubo entre 2011 e janeiro de 2020. Após ser colocado em liberdade, voltou a cometer crimes e, ainda em 2020, estuprou uma mulher em situação de rua na Quadra 7 de Sobradinho. Na ocasião, ele utilizou uma faca do tipo “peixeira” para ameaçar a vítima e roubou uma aliança de prata.

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O criminoso foi preso pela 13ª Delegacia de Polícia em agosto de 2020 e permaneceu detido até 8 de junho deste ano, quando passou ao regime de prisão domiciliar.

Menos de um mês depois, na noite da última terça-feira (30/6), ele voltou a agir. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, Paulo Sérgio é investigado por roubar e abusar sexualmente de duas jovens em Sobradinho. Após as investigações, ele foi localizado e preso novamente por equipes da 13ª DP.

As apurações também revelaram que, antes do ataque às duas vítimas em Sobradinho, o suspeito teria tentado cometer outro estupro em Planaltina. O crime só não foi consumado porque o marido da mulher reagiu e conseguiu impedir a ação do agressor.

Paulo Sérgio permanece preso.