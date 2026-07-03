Três pessoas ficam feridas após colisão entre ônibus em Ceilândia

Três passageiros ficaram feridos em batida entre dois ônibus - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por volta das 14h desta sexta-feira (3/7), três pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois ônibus, na QNO 16/17, em Ceilândia.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o protocolo de trauma para identificar e prestar auxílio às vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Preso por estupro em Sobradinho tentou fazer outra vítima em Planaltina

As três pessoas feridas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar com queixas de dores no corpo e ferimentos leves. Elas foram transportadas conscientes e orientadas.

Leia também: Ala psiquiátrica da Colmeia segue funcionando 2 anos após proibição do CNJ

O local ficou aos cuidados da PMDF. Parte da via foi interditada para garantir a segurança durante o atendimento, sendo liberada logo em seguida.

A dinâmica do sinistro ainda será investigada pela perícia.