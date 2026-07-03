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TRÂNSITO

Três pessoas ficam feridas após colisão entre ônibus em Ceilândia

As vítimas foram transportadas a uma unidade hospitalar da região com ferimentos leves e ainda não se sabe as causas da colisão

Três passageiros ficaram feridos em batida entre dois ônibus - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Três passageiros ficaram feridos em batida entre dois ônibus - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por volta das 14h desta sexta-feira (3/7), três pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois ônibus, na QNO 16/17, em Ceilândia.

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Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o protocolo de trauma para identificar e prestar auxílio às vítimas. 

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As três pessoas feridas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar com queixas de dores no corpo e ferimentos leves. Elas foram transportadas conscientes e orientadas. 

O local ficou aos cuidados da PMDF. Parte da via foi interditada para garantir a segurança durante o atendimento, sendo liberada logo em seguida.

A dinâmica do sinistro ainda será investigada pela perícia.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 03/07/2026 17:57
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