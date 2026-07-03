Três pessoas ficam feridas após colisão entre ônibus em Ceilândia

Por volta das 14h desta sexta-feira (3/7), três pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois ônibus, na QNO 16/17, em Ceilândia.
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Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o protocolo de trauma para identificar e prestar auxílio às vítimas.
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As três pessoas feridas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar com queixas de dores no corpo e ferimentos leves. Elas foram transportadas conscientes e orientadas.
O local ficou aos cuidados da PMDF. Parte da via foi interditada para garantir a segurança durante o atendimento, sendo liberada logo em seguida.
A dinâmica do sinistro ainda será investigada pela perícia.
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