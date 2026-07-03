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Obituário: 30 funerais nesta sexta-feira (3/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 3 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (3/7):

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Campo da Esperança

  • Andreia Jaqueline de Sousa Sena, 47 anos
  • Francisco Almindo Matias, 80 anos
  • Gustavo Martins Araújo, menos de 1 ano
  • Jardames da Silva, 78 anos
  • Maria de Lourdes França Silva, 74 anos
  • Olga Jenia Mendes de Souza da Rocha, 71 anos
  • Olívia de Moraes Xavier, 98 anos
  • Orlando Gomes da Costa, 89 anos

Taguatinga

  • Adarcina da Silva Lima, 61 anos
  • André Gustavo de Sousa, 41 anos
  • Jeane de Oliveira Souza, 47 anos
  • Jorge Clemente Furtado, 86 anos
  • Maria do Socorro Fernandes Coelho, 77 anos
  • Rosa Maria Fernandes de Araújo, 67 anos
  • Sebastião Jancinto dos Santos, 72 anos

Gama

  • Antônio Cledson Barbosa Ferreira, 51 anos
  • Francisco Tiago Leal Rufino, 41 anos
  • Silvani Rodrigues da Silva, 65 anos

Brazlândia

  • Neusa de Souza Matos, 59 anos

Sobradinho

  • Adeilda de Pádua Rodrigues, 82 anos
  • Maria Barbosa dos Santos, 89 anos
  • Maria da Conceição de Freitas Claudino, 88 anos
  • Maurício Matos de Almeida, 42 anos
  • Velar da Costa Pinto, 89 anos

Jardim Metropolitano

  • Claudio Paulino Sobrinho, 66 anos
  • Eduardo Gustavo Basilio, 40 anos (cremação)
  • Keiji Kanashiro, 82 anos (cremação)
  • Luiza Zenaide Soares Santos, 59 anos
  • Merce Maria dos Santos Alves, 66 anos (cremação)
  • Raimundo Viana Neto, 78 anos

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/07/2026 18:15
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