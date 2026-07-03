Obituário: 30 funerais nesta sexta-feira (3/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (3/7):

Campo da Esperança

Andreia Jaqueline de Sousa Sena, 47 anos



Francisco Almindo Matias, 80 anos



Gustavo Martins Araújo, menos de 1 ano



Jardames da Silva, 78 anos



Maria de Lourdes França Silva, 74 anos



Olga Jenia Mendes de Souza da Rocha, 71 anos



Olívia de Moraes Xavier, 98 anos



Orlando Gomes da Costa, 89 anos

Taguatinga

Adarcina da Silva Lima, 61 anos



André Gustavo de Sousa, 41 anos



Jeane de Oliveira Souza, 47 anos



Jorge Clemente Furtado, 86 anos



Maria do Socorro Fernandes Coelho, 77 anos



Rosa Maria Fernandes de Araújo, 67 anos



Sebastião Jancinto dos Santos, 72 anos

Gama

Antônio Cledson Barbosa Ferreira, 51 anos



Francisco Tiago Leal Rufino, 41 anos



Silvani Rodrigues da Silva, 65 anos

Brazlândia

Neusa de Souza Matos, 59 anos

Sobradinho

Adeilda de Pádua Rodrigues, 82 anos



Maria Barbosa dos Santos, 89 anos



Maria da Conceição de Freitas Claudino, 88 anos



Maurício Matos de Almeida, 42 anos



Velar da Costa Pinto, 89 anos

Jardim Metropolitano

Claudio Paulino Sobrinho, 66 anos



Eduardo Gustavo Basilio, 40 anos (cremação)



Keiji Kanashiro, 82 anos (cremação)



Luiza Zenaide Soares Santos, 59 anos



Merce Maria dos Santos Alves, 66 anos (cremação)



Raimundo Viana Neto, 78 anos

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