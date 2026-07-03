Obituário: 30 funerais nesta sexta-feira (3/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (3/7):
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Campo da Esperança
- Andreia Jaqueline de Sousa Sena, 47 anos
- Francisco Almindo Matias, 80 anos
- Gustavo Martins Araújo, menos de 1 ano
- Jardames da Silva, 78 anos
- Maria de Lourdes França Silva, 74 anos
- Olga Jenia Mendes de Souza da Rocha, 71 anos
- Olívia de Moraes Xavier, 98 anos
- Orlando Gomes da Costa, 89 anos
Taguatinga
- Adarcina da Silva Lima, 61 anos
- André Gustavo de Sousa, 41 anos
- Jeane de Oliveira Souza, 47 anos
- Jorge Clemente Furtado, 86 anos
- Maria do Socorro Fernandes Coelho, 77 anos
- Rosa Maria Fernandes de Araújo, 67 anos
- Sebastião Jancinto dos Santos, 72 anos
Gama
- Antônio Cledson Barbosa Ferreira, 51 anos
- Francisco Tiago Leal Rufino, 41 anos
- Silvani Rodrigues da Silva, 65 anos
Brazlândia
- Neusa de Souza Matos, 59 anos
Sobradinho
- Adeilda de Pádua Rodrigues, 82 anos
- Maria Barbosa dos Santos, 89 anos
- Maria da Conceição de Freitas Claudino, 88 anos
- Maurício Matos de Almeida, 42 anos
- Velar da Costa Pinto, 89 anos
Jardim Metropolitano
- Claudio Paulino Sobrinho, 66 anos
- Eduardo Gustavo Basilio, 40 anos (cremação)
- Keiji Kanashiro, 82 anos (cremação)
- Luiza Zenaide Soares Santos, 59 anos
- Merce Maria dos Santos Alves, 66 anos (cremação)
- Raimundo Viana Neto, 78 anos
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postado em 03/07/2026 18:15