GDF oficializa criação de duas administrações regionais

Celina Leão: "Lembro da primeira reunião que tivemos e disse para vocês que não precisavam se preocupar. Hoje, aquilo que vocês sonharam e batalharam aconteceu. Estou muito feliz por entregar essa administração para a população" - (crédito: Carlos Silva/CB)

O Governo do Distrito Federal (GDF) oficializou, nesta sexta-feira (3/7), durante cerimônia no Palácio do Buriti, a implementação das administrações regionais da 26 de Setembro e da Ponte Alta. A medida marca a consolidação das regiões e foi acompanhada do anúncio de obras de infraestrutura, como pavimentação, iluminação pública e a instalação de equipamentos públicos.

Durante o evento, a governadora Celina Leão (PP) afirmou que a criação da administração representa o cumprimento de um compromisso assumido com os moradores da região. Segundo ela, a nova estrutura permitirá acelerar a execução de obras e a oferta de serviços públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Distritais aprovam criação da região administrativa da Ponte Alta

"Lembro da primeira reunião que tivemos e disse a vocês que não precisavam se preocupar. Hoje, aquilo que vocês sonharam e batalharam aconteceu. Estou muito feliz por entregar essa administração para a população", afirmou.

Celina destacou que o governo trabalha para ampliar a infraestrutura da 26 de Setembro e de outras regiões em processo de consolidação. Ela citou a instalação de redes de água e energia, e a regularização de serviços essenciais para milhares de famílias.

Leia também: CLDF aprova criação da região administrativa 26 de Setembro

"Nós já levamos infraestrutura para mais de 50 mil pessoas. Estamos colocando água, iluminação e outros serviços básicos. É isso que a população espera: um governo que tenha pressa para fazer as coisas acontecerem", disse.

A governadora também ressaltou que, apesar das restrições impostas pelo calendário eleitoral, o governo buscou antecipar a entrega de obras e atos administrativos. "Tenho mais de 50 obras que gostaria de inaugurar, mas não será possível por causa do período eleitoral. Por isso estamos acelerando tudo aquilo que pode ser entregue agora", afirmou.

O deputado distrital Daniel de Castro destacou que a criação da administração regional era uma demanda antiga dos moradores da Ponte Alta e afirmou que a medida permitirá uma resposta mais rápida às necessidades da comunidade.

"Agora a administração está criada. Hoje já estivemos vendo o local onde ela vai funcionar, além da área destinada à primeira Unidade Básica de Saúde da cidade. Também estamos acompanhando obras de iluminação e de pavimentação. Até a próxima semana teremos mais um trecho da avenida principal asfaltado", disse.

O deputado distrital Eduardo Pedrosa também classificou a implementação das regiões administrativas como uma conquista construída ao longo de anos de reivindicações da comunidade.

"Uma cidade é feita de obras, mas principalmente de pessoas. Muita gente lutou diariamente pela 26 de Setembro quando muitos diziam que nada aconteceria ali. Hoje vemos esse sonho se tornar realidade", declarou.