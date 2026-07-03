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MESSI E CIA

Com Messi, torcida argentina em Brasília acredita no título da Copa

Número dois da embaixada, a ministra Emília Cortes disse estar motivada para ver o time liderado pelo artilheiro das Copas em campo.

Torcida argentina se reuniu na embaixada em Brasília para acompanhar partida de Messi e companheiros - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/D.A Press)
Torcida argentina se reuniu na embaixada em Brasília para acompanhar partida de Messi e companheiros - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/D.A Press)

Argentinos que moram em Brasília se reúnem, na noite desta sexta-feira (3/7), na embaixada do país em Brasília, para acompanhar a partida contra a seleção de Cabo Verde, pelo mata-mata da Copa do Mundo.

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Número dois da embaixada, a ministra Emília Cortes disse estar motivada para ver o time liderado por Lionel Messi em campo. "Estou animada com a seleção, acho que vamos longe nessa copa", disse Emília.

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Realizada minutos antes do jogo entre a Argentina e o Cabo Verde, a conversa com a ministra da Embaixada da Argentina no Brasil ocorreu em frente a um mural que estampava a celebração do título argentino na ultima Copa do Mundo, em 2022.

Além dos argentinos na embaixada, a torcida pela seleção argentina é entoada pelo brasileiro Rogério Tomaz. Assessor parlamentar em Brasília, ele contou que a identificação com os Hermanos. "Me identifiquei com a cultura e o futebol argentino quando fui para lá a estudo, em 2011", contou Tomaz.

O jogo

Argentina e Cabo Verde jogam, nesta sexta, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Favorita, a seleção argentina entra em campo após vencer os três jogos da fase de grupos da competição. Já Cabo Verde vive um fato inédito, ao disputar uma partida pela fase de mata-mata da Copa do Mundo. 

Enquanto a Argentina conta com destaques como o meia-atacante Lionel Messi, o meia Enzo Fernández e o goleiro Emiliano Martínez, a seleção de Cabo Verde sustentará um time sem estrelas, mas com o carisma do goleiro Josimar, o “Vozinha".

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 03/07/2026 19:43
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