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Copa de 2026 terá premiação recorde na história do torneio

Valor pago ao vencedor do Mundial deste ano supera os US$ 42 milhões recebidos pela Argentina na Copa do Catar

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30/06/2026 15:00 - Atualizado em 30/06/2026 15:01
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O prêmio total de US$ 720 milhões destinado pela Fifa para a Copa de 2026 representa um salto de 50% em comparação ao Mundial do Catar - (crédito: AFP via Getty Images)
O prêmio total de US$ 720 milhões destinado pela Fifa para a Copa de 2026 representa um salto de 50% em comparação ao Mundial do Catar - (crédito: AFP via Getty Images)

A equipe vencedora da Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, vai levar para a casa não apenas a taça da competição, mas uma bolada no valor de US$ 50 milhões, montante que equivale a cerca de R$ 253 milhões (na cotação atual).

No total, a Fifa vai distribuir neste Mundial 720 milhões de dólares em prêmios, valor recorde na história da competição. O valor final dos prêmios representa por volta de R$ 3,7 bilhões.

Apenas por estar presente, cada time irá receber US$ 10,5 milhões. Desse valor, US$1,5 milhão deve ser destinado para custos de preparação. A quantia foi aprovada em dezembro de 2025, pelo Conselho da Fifa. 

Em sua totalidade, o prêmio é 50% maior que o valor distribuída na edição anterior da Copa do Mundo, sediada no Catar, em 2022. À época, o torneio pagou para as equipes competidoras R$ 2 bilhões que, na ocasião, já representava um incremento de 10% sobre o montante pago na Copa de 2018, realizada na Rússia.

Confira as premiaçãoes da Copa do Mundo de 2026:

  • Campeão: US$ 50 milhões;
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões;
  • Terceiro lugar: US$29 milhões;
  • Quarto lugar: US$ 27 milhões;
  • Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões;
  • Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões;
  • Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões;
  • Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões.

 

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