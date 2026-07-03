Quem será campeão da Copa? Use o simulador e veja o caminho até a final

A Copa do Mundo 2026 se aproxima das oitavas de final e, com ela, a fase de mata-mata ganha contornos ainda mais decisivos, de pura adrenalina. Você já tem seus favoritos?
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Como funciona o novo mata-mata?
Com mais equipes, o caminho até a glória ficou mais longo. A fase eliminatória que está no fim, com 32 seleções, é os 16-avos de final. A jornada até a final é a seguinte:
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Final
Simule e descubra o campeão
Com nosso simulador interativo, você está no comando. Escolha os vencedores de cada confronto, desde a primeira fase eliminatória até a grande decisão. A cada palpite, as chaves são atualizadas automaticamente, montando o seu cenário ideal para o torneio.
Será que o Brasil conquista o hexa? Teremos uma surpresa levantando o troféu? Quem chegará à final, quem disputará o terceiro lugar e quem ficará pelo caminho? Faça suas previsões, compartilhe com os amigos e prepare-se para o Mundial.
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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.