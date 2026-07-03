Quem será campeão da Copa? Use o simulador e veja o caminho até a final

Vini Jr. e Rayan se preparam para os desafios do mata-mata da Copa do Mundo de 2026: esperança brasileira rumo ao hexa - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

A Copa do Mundo 2026 se aproxima das oitavas de final e, com ela, a fase de mata-mata ganha contornos ainda mais decisivos, de pura adrenalina. Você já tem seus favoritos?

Como funciona o novo mata-mata?

Com mais equipes, o caminho até a glória ficou mais longo. A fase eliminatória que está no fim, com 32 seleções, é os 16-avos de final. A jornada até a final é a seguinte:

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Leia Mais

16-avos de final

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinais

Final

Simule e descubra o campeão

Com nosso simulador interativo, você está no comando. Escolha os vencedores de cada confronto, desde a primeira fase eliminatória até a grande decisão. A cada palpite, as chaves são atualizadas automaticamente, montando o seu cenário ideal para o torneio.

Simulador do site do Correio até a final (foto: Reprodução)

Será que o Brasil conquista o hexa? Teremos uma surpresa levantando o troféu? Quem chegará à final, quem disputará o terceiro lugar e quem ficará pelo caminho? Faça suas previsões, compartilhe com os amigos e prepare-se para o Mundial.

Acesse nosso simulador e defina agora mesmo quem será o grande campeão da Copa do Mundo 2026.

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.