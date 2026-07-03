GDF renova parceria para conservação da Catedral de Brasília

A cerimônia foi realizada no gabinete do arcebispo, na Cúria Metropolitana de Brasília - (crédito: Divulgação/Arquidiocese de Brasília )

O Governo do Distrito Federal (GDF) assinou, nesta sexta-feira (3/7), o documento que prorroga a vigência do Termo de Fomento para manutenção e conservação da Catedral Metropolitana de Brasília. A cerimônia foi realizada no gabinete do arcebispo, na Cúria Metropolitana de Brasília, na Esplanada dos Ministérios.

O termo aditivo prorroga até 31 de agosto de 2026 a parceria entre o GDF e a Catedral Metropolitana de Brasília para ações de manutenção, conservação e valorização do monumento. O acordo também prevê um aporte adicional de R$ 89.975,61, elevando o investimento total para R$ 2,99 milhões, além de ajustes no plano de trabalho.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Estádio Augustinho Lima é reinaugurado após sete anos

Durante o ato, a governadora Celina Leão afirmou que o governo pretende manter o apoio à Igreja Católica e destacou ações desenvolvidas em conjunto nos últimos anos. "O meu compromisso é realmente estar sempre ao lado da Igreja. Sob a liderança de Dom Paulo, conseguimos regularizar várias áreas e ampliar a oferta de terrenos para novas paróquias. Tudo aquilo que a Igreja Católica precisar, estaremos à disposição, porque temos certeza da missão que ela desempenha na sociedade", declarou.

O arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, afirmou que a renovação do termo fortalece a preservação de um patrimônio que ultrapassa o caráter religioso e possui importância histórica, cultural e arquitetônica para o país. "Essa parceria dignifica a Catedral e também o GDF. Ela nos ajuda a cuidar de um patrimônio que pertence à Igreja Católica, mas que vai muito além dela. É um patrimônio de fé, cultural e arquitetônico. Quem visita Brasília quer conhecer a Catedral e encontrá-la bonita e bem cuidada", afirmou.

O arcebispo também destacou os resultados obtidos nos últimos anos, como a nova iluminação, a recuperação do espelho d'água, a limpeza permanente, o reforço da segurança e outras intervenções voltadas à conservação do templo. "As melhorias são visíveis, desde a limpeza e a iluminação até a estrutura e o cuidado diário. Ainda há muito a fazer, mas essas parcerias tornam esse trabalho muito mais fácil e permitem que a Catedral continue sendo um monumento de fé, cultura e diálogo com a cidade", concluiu.