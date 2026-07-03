Sobradinho ganha campo sintético e novo monumento natural

Segundo Celina, o novo equipamento esportivo representa um espaço de convivência para crianças e jovens - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, nesta sexta-feira (3/7), um novo campo de futebol com gramado sintético na Quadra 15, Área Especial 2, em Sobradinho, além de oficializar a criação do Monumento Natural Serrinha do Ribeirão Sobradinho e assinar decretos relacionados a áreas de preservação ambiental. A agenda marcou um conjunto de entregas voltadas ao esporte, ao lazer e à conservação ambiental na região.

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Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou que o campo leva o nome de Marinalvo Gomes de Araújo, reconhecido pelo trabalho desenvolvido em prol do esporte na cidade, e afirmou que a homenagem busca preservar o legado deixado por ele. "A única coisa que vale a pena na vida é impactar positivamente a vida das pessoas. Não existe imortalidade, mas quando fazemos o bem, ela existe, sim. Por isso, seu Marinalvo está dando nome a este campo e à história da família dele, que queremos homenagear", afirmou.

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Segundo Celina, o novo equipamento esportivo representa um espaço de convivência para crianças, jovens e projetos sociais. "Eu sou do esporte e sei o que significa ter um lugar de lazer e de convivência. Quero cumprimentar todas as escolinhas de futebol e desejar sucesso no próximo campeonato. O mais importante é continuar entregando obras para a população", disse.

De acordo com o administrador regional de Sobradinho, Paulo Izidoro, o campo recebeu investimento de R$ 3,4 milhões e poderá ser utilizado gratuitamente pela população. "O campo pertence à administração regional e está aberto para toda a comunidade. É um espaço de aproximadamente 7 mil metros quadrados e um dos melhores campos de Brasília. Quem quiser utilizar, basta procurar a administração quando o espaço estiver disponível", explicou.

Izidoro destacou que a obra atende a uma reivindicação histórica dos moradores e deve contribuir para o fortalecimento do esporte e da convivência comunitária. "Essa era uma demanda de mais de 60 anos. Além de oferecer um espaço para a prática esportiva, o campo ajuda a afastar crianças das ruas, incentiva atividades físicas e acabou com a poeira que atingia as casas ao redor. É uma benfeitoria muito importante para a comunidade", concluiu.

Calendário de obras

O secretário de Obras, Walter Casimiro, afirmou que o novo campo amplia as opções de esporte e lazer para os moradores e ressaltou o simbolismo da entrega. "É mais um equipamento público para trazer atividades para a população, principalmente para as crianças. Eu joguei bola aqui quando esse campo ainda era de terra. Ver esse espaço completamente transformado representa mais qualidade de vida e incentivo ao esporte", afirmou.

Casimiro destacou ainda que o dia reuniu duas importantes entregas para Sobradinho, com a reinauguração do Estádio Augustinho Lima e a abertura do campo sintético. Segundo ele, as obras fazem parte de uma série de investimentos realizados pelo GDF em diferentes regiões administrativas.