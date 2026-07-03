Celina Leão anuncia contratação de mais de 700 servidores da Saúde

Contratações seriam publicadas em edição extra do Diário Oficial, segundo governadora - (crédito: Matheus Borges/ Agência Brasília)

Em uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter), a governadora Celina Leão (PP), anunciou a contratação de 709 profissionais de saúde para o sistema de saúde pública do Distrito Federal. A autorização foi oficializada na publicação da edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Segundo Celina, foram autorizados os contratos temporários de 320 médicos. Do total, são 70 médicas de família e comunidades, 10 oncologistas, 40 ginecologistas e 200 médicos generalistas. “O Diário Oficial extra de hoje trará uma grande notícia para os brasilienses”, afirmou.

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O Diário Oficial extra de hoje trará uma grande notícia para os brasilienses: autorizei a contratação de 709 profissionais para o sistema de saúde pública do DF.



Por contrato temporário serão 70 médicos de família e comunidade; 10 oncologistas; 40 ginecologistas; 200 médicos… pic.twitter.com/50YLQvvevG — Celina Leão (@celinaleao) July 3, 2026



Pelo Consórcio Brasil Central, associação formada por DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins para promover o desenvolvimento econômico e social, serão 191 médicos, sendo 18 oncologistas e mais 173 ginecologistas.

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Além disso, Celina afirmou que novos servidores, por nomeação, serão convocados. “Serão 140 técnicos em enfermagem; 15 Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS); 18 Agentes Comunitários de Saúde (ACS); cinco cirurgiões dentistas e 20 enfermeiros”, disse. Até o momento da publicação desta matéria, as contratações não foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal.

Investimentos

Em declaração ao Correio na semana passada, Celina afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) continuará priorizando investimentos na saúde pública. Ela destacou a ampliação da estrutura hospitalar, a contratação de novos profissionais e relembrou a destinação de R$ 26 milhões para o setor no início da atual gestão.

Segundo Celina, enquanto o GDF realiza um levantamento de vagas para novos servidores, o governo tem investido na modernização da rede pública com a instalação de tomógrafos em diferentes unidades hospitalares, além do reforço das equipes de atendimento. “Continuamos investindo firmemente na Saúde com a instalação e a contratação de novos servidores para melhorar o atendimento médico-hospitalar aos brasilienses”, afirmou.

A governadora reconheceu que ainda há desafios a serem enfrentados, mas garantiu que a área seguirá entre as principais prioridades da administração. “Temos muito a fazer, mas não deixaremos de dar prioridade à Saúde, como já fizemos no início da gestão ao cancelar a festa de aniversário de Brasília e alocarmos os R$ 26 milhões na Saúde”, disse.

Segundo Celina, a ampliação da capacidade de atendimento e o fortalecimento da rede pública continuarão entre as principais frentes de atuação do GDF.