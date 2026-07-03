Celina Leão anuncia contratação de mais de 700 servidores da Saúde

Em uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter), a governadora Celina Leão (PP), anunciou a contratação de 709 profissionais de saúde para o sistema de saúde pública do Distrito Federal. A autorização foi oficializada na publicação da edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).
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Segundo Celina, foram autorizados os contratos temporários de 320 médicos. Do total, são 70 médicas de família e comunidades, 10 oncologistas, 40 ginecologistas e 200 médicos generalistas. “O Diário Oficial extra de hoje trará uma grande notícia para os brasilienses”, afirmou.
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O Diário Oficial extra de hoje trará uma grande notícia para os brasilienses: autorizei a contratação de 709 profissionais para o sistema de saúde pública do DF.— Celina Leão (@celinaleao) July 3, 2026
Por contrato temporário serão 70 médicos de família e comunidade; 10 oncologistas; 40 ginecologistas; 200 médicos… pic.twitter.com/50YLQvvevG
Pelo Consórcio Brasil Central, associação formada por DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins para promover o desenvolvimento econômico e social, serão 191 médicos, sendo 18 oncologistas e mais 173 ginecologistas.
Além disso, Celina afirmou que novos servidores, por nomeação, serão convocados. “Serão 140 técnicos em enfermagem; 15 Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS); 18 Agentes Comunitários de Saúde (ACS); cinco cirurgiões dentistas e 20 enfermeiros”, disse. Até o momento da publicação desta matéria, as contratações não foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal.
Investimentos
Em declaração ao Correio na semana passada, Celina afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) continuará priorizando investimentos na saúde pública. Ela destacou a ampliação da estrutura hospitalar, a contratação de novos profissionais e relembrou a destinação de R$ 26 milhões para o setor no início da atual gestão.
Segundo Celina, enquanto o GDF realiza um levantamento de vagas para novos servidores, o governo tem investido na modernização da rede pública com a instalação de tomógrafos em diferentes unidades hospitalares, além do reforço das equipes de atendimento. “Continuamos investindo firmemente na Saúde com a instalação e a contratação de novos servidores para melhorar o atendimento médico-hospitalar aos brasilienses”, afirmou.
A governadora reconheceu que ainda há desafios a serem enfrentados, mas garantiu que a área seguirá entre as principais prioridades da administração. “Temos muito a fazer, mas não deixaremos de dar prioridade à Saúde, como já fizemos no início da gestão ao cancelar a festa de aniversário de Brasília e alocarmos os R$ 26 milhões na Saúde”, disse.
Segundo Celina, a ampliação da capacidade de atendimento e o fortalecimento da rede pública continuarão entre as principais frentes de atuação do GDF.
Saiba Mais
Junio SilvaRepórter
Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.