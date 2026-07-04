Advogado e compositor, Ulysses Machado, morre aos 75 anos

Ulysses era advogado e um grande compositor - (crédito: Divulgação )

O advogado e compositor Ulysses Machado faleceu nesta sexta (3/7), aos 75 anos. Formado pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Ulysses teve longa carreira na SERPRO e além do trabalho como advogado, era compositor, cantor e violonista. O velório será na capela 6 do Campo da Esperança, das 14h30 às 16h30 deste sábado (4). O sepultamento está marcado para às 17h.

Na SERPRO, Ulysses foi consultor jurídico e coordenador geral de segurança da informação. Após a aposentadoria, seguiu como advogado em escritório privado com sua esposa e seu filho, também advogados. Ulysses tinha um grande talento musical e é reconhecido pelas suas colaborações com Oswaldo Montenegro, incluindo a composição da música Intuição, um dos sucessos do cantor.

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