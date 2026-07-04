Foragido com histórico de homicídio e tráfico é preso em Taguatinga

Jaci, que respondeu ao processo presa preventivamente, recebeu a pena de 13 anos, quatro meses e 27 dias - (crédito: Freepik/Reprodução)

Um homem foragido da Justiça foi preso durante uma fiscalização de trânsito, em Taguatinga Sul. Procurado por meio de um mandado de prisão em aberto, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, além de dois registros por furto e dois por receptação.

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A prisão foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma abordagem de rotina, nesta sexta-feira (3/7). Ao consultarem os sistemas de segurança, os policiais constataram que o condutor do veículo era alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Após a confirmação da ordem judicial, os militares deram voz de prisão ao homem, que foi detido no local. O foragido foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foram adotadas as providências legais para o cumprimento do mandado de prisão. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal.