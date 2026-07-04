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CRIME

Homem é preso após usar arma de fogo para ameaçar pessoas em Santa Maria

Suspeito foi encontrado com um revólver calibre .38 carregado e acabou preso em flagrante na noite desta sexta-feira (3)

Homem é preso após usar arma de fogo para ameaçar em Santa Maria - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem é preso após usar arma de fogo para ameaçar em Santa Maria - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante, após ameaçar pessoas enquanto portava uma arma de fogo ilegal, na CL 203, em Santa Maria. Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas.

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A prisão foi realizada nesta sexta-feira (3/7), por equipes de Radiopatrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que intensificaram o patrulhamento na região após receberem informações repassadas por um militar que estava de folga.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de porte irregular de arma de fogo e ameaça.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da área, juntamente com a arma e as cinco munições apreendidas, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 04/07/2026 10:12 / atualizado em 04/07/2026 10:13
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