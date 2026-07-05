Após bater em cavalo, motociclista fica inconsciente; grávida se fere

Na noite deste sábado (4/7), uma moto com dois passageiros atingiu um cavalo por volta das 23h na região de Sobradinho, sentido Paranoá. No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF) encontrou a motocicleta, uma Honda CB 300, caída e as vítimas no chão.

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O condutor estava inconsciente e sofreu traumatismo cranioencefálico grave. A passageira, uma mulher grávida, apresentava ferimentos no rosto e dores abdominais. O animal foi encontrado no local com vida. Três viaturas se deslocaram ao local e a via foi interditada. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.