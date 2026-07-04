Comunicador Fernando Fidelis morre após câncer

Morreu, neste sábado (4/7), o comunicador Fernando Fidelis Santana, que tinha câncer. O profissional trabalhava na assessoria de comunicação da Secretaria do Meio Ambiente do DF e fundou, ao longo da carreira, blogs e portais comunitários de notícias.

Com leucemia, Fernando estava internado em um hospital particular do DF e aguardava a cirurgia para o transplante de medula óssea, a ser doado pela filha. Ele, no entanto, não resistiu ao tratamento. Colegas de profissão chegaram a mobilizar campanhas para a doação de sangue.

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Ao longo de sua trajetória, Fernando conquistou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na cobertura de assuntos comunitários e pela presença ativa nas redes sociais. Em 2007, fundou o Portal Planaltina e o Blog do Fidelis. Trabalhou também como social media, designer e fotógrafo.

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Fernando deixa a esposa e três filhas. Pelas redes sociais, amigos e páginas de notícias lamentaram a morte do comunicador. “Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Fernando. Que Deus conceda força, conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Que sua memória permaneça viva por meio das lembranças, dos ensinamentos e do legado que deixou”, publicou o portal Sobradinho DF.

