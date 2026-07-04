Filhotes de capivara são resgatados em piscina no Lago Norte

Dois filhotes de capivara foram resgatados depois de caírem em uma piscina vazia no Lago Norte, na tarde deste sábado (4/7).
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A equipe do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (BPMA/PMDF) foi acionada por pessoas que testemunharam a cena. Ao chegarem ao local, os militares avaliaram o cenário e montaram uma rampa improvisada para auxiliar a saída dos animais, ambos fêmeas.
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Após cinco minutos de incerteza enquanto observavam a rampa, as capivaras seguiram o caminho, conseguindo sair da piscina. Segundo o BPMA, os filhotes não apresentavam ferimentos. Depois da saída, os animais retornaram a relaxar às margens do Lago Paranoá.