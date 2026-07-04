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Resgate

Filhotes de capivara são resgatados em piscina no Lago Norte

Policiais improvisaram uma rampa para auxiliar a saída dos animais, ambos fêmeas. Segundo agentes do Batalhão Ambiental, elas não estavam feridas

Os animais foram resgatados sem ferimentos - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os animais foram resgatados sem ferimentos - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois filhotes de capivara foram resgatados depois de caírem em uma piscina vazia no Lago Norte, na tarde deste sábado (4/7). 

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A equipe do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (BPMA/PMDF) foi acionada por pessoas que testemunharam a cena. Ao chegarem ao local, os militares avaliaram o cenário e montaram uma rampa improvisada para auxiliar a saída dos animais, ambos fêmeas. 

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Após cinco minutos de incerteza enquanto observavam a rampa, as capivaras seguiram o caminho, conseguindo sair da piscina. Segundo o BPMA, os filhotes não apresentavam ferimentos. Depois da saída, os animais retornaram a relaxar às margens do Lago Paranoá.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 04/07/2026 20:53
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