Fardos de farinha escondiam 33 tabletes de drogas em ônibus interestadual

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na madrugada deste domingo (5/7), 33 tabletes de drogas escondidos em uma encomenda transportada em um ônibus interestadual abordado na DF-130B, no Núcleo Rural do Paranoá.
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A ação ocorreu por volta das 3h30, durante uma operação do Grupo Tático Rural (GTR), do Batalhão Rural, voltada ao combate ao tráfico interestadual de drogas nas divisas entre o DF e Goiás. O veículo fazia o trajeto entre os estados de São Paulo e Ceará.
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Segundo a PM, os policiais encontraram a carga ilícita escondida dentro de dois fardos de farinha de trigo armazenados no compartimento de bagagens. Foram apreendidos 16 tabletes grandes e 17 tabletes menores de uma substância com características de maconha, além de dois tabletes com características de crack.
A documentação das bagagens foi conferida com o auxílio do motorista e do guia do ônibus. De acordo com a corporação, o entorpecente estava acondicionado em uma encomenda, sem identificação de um passageiro responsável pelo volume.
O motorista e o guia foram levados à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde a ocorrência foi registrada, e as investigações terão continuidade para identificar os responsáveis pela remessa.
Segundo o Batalhão Rural, a corporação já apreendeu mais de 300kg de drogas em operações feitas neste ano no Distrito Federal.