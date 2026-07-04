Cinco carros se envolvem em engavetamento na EPNB; veja vídeo

Cinco carros de passeio se envolveram em um engavetamento, na tarde deste sábado (4/7), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo à fábrica da Coca-Cola.

O Correio obteve um vídeo que mostra os veículos prensados em uma das vidas. Entre eles, uma caminhonete. Uma das faixas foi interditada para atendimentos, mas não provocou congestionamento intenso.

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Veja vídeo:

Três viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o socorro. Segundo a corporação, inicialmente, dois veículos se envolveram no acidente. Duas pessoas foram transportadas, conscientes e orientadas, em protocolo de trauma para o hospital.