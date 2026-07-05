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Com telões, bares do Guará registram capacidade máxima de público em jogo do Brasil

Antes mesmo da partida contra a Noruega, frequentadores lotaram mesas e cadeiras em estabelecimentos tradicionais

Bar do Toinzinho - (crédito: Patrick Selvatti/CB/D.A Press)
Bar do Toinzinho - (crédito: Patrick Selvatti/CB/D.A Press)

Bares tradicionais do Guará registraram capacidade máxima de frequentadores na partida decisiva entre Brasil e Noruega, na tarde deste domingo (5/7).

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O Bar do Toinzinho, um dos mais frequentados da cidade, esgotou as mesas às 14h, três horas antes do início da partida. Quem chegou às 16h, foi informado da indisponibilidade de mesas e cadeiras. Na área externa, foi posicionado um telão para os frequentadores.

Na Rota do Churrasco, na Quadra 20, o público já estava em festa antes mesmo do jogo, conforme vídeo obtido pelo Correio.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/07/2026 17:01 / atualizado em 05/07/2026 17:06
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