Com telões, bares do Guará registram capacidade máxima de público em jogo do Brasil

Bares tradicionais do Guará registraram capacidade máxima de frequentadores na partida decisiva entre Brasil e Noruega, na tarde deste domingo (5/7).

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O Bar do Toinzinho, um dos mais frequentados da cidade, esgotou as mesas às 14h, três horas antes do início da partida. Quem chegou às 16h, foi informado da indisponibilidade de mesas e cadeiras. Na área externa, foi posicionado um telão para os frequentadores.

Na Rota do Churrasco, na Quadra 20, o público já estava em festa antes mesmo do jogo, conforme vídeo obtido pelo Correio.

