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Copa do Mundo

Torcedores apostam alto na vitória do Brasil em bar da Asa Norte

Frequentadores acreditam que placar ficará em 3x1 para o Brasil contra a Noruega

Deboche Bar, na Asa Norte - (crédito: Armando Holanda/CB/D.A Press)
Deboche Bar, na Asa Norte - (crédito: Armando Holanda/CB/D.A Press)

O clima é de confiança entre os torcedores que se reuniram no Deboche Bar, na Asa Norte, para acompanhar a partida entre Brasil e Noruega na tarde deste domingo (5/7). O estudante José Miguel, de 21 anos, aposta em uma vitória brasileira por 3 a 1.

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Para ele, o grande destaque da partida será Vinicius Júnior. “O Haaland deve fazer um gol, mas o Vini vai tomar as rédeas e, junto com os outros jogadores, vai entregar uma vitória ao Brasil.”

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A estudante de Agronomia Larissa França também demonstrou confiança na Seleção brasileira, embora tenha feito uma previsão mais cautelosa para o placar. “Aposto em 2 a 1 para o Brasil”, disse.

A confiança da torcida é impulsionada pela campanha recente do Brasil no Mundial. A equipe chegou às oitavas de final após vencer os três compromissos anteriores: estreou com triunfo sobre o Marrocos, superou o Haiti na segunda rodada e confirmou a liderança do grupo ao derrotar a Escócia. Na fase eliminatória, garantiu vaga entre os 16 melhores ao bater o Japão por 2 a 1.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 05/07/2026 17:11
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