Embaixador da Noruega demonstra respeito pela Seleção Brasileira

O embaixador da Noruega no Brasil, Kjetil Elsebutangen, acompanha neste domingo (5/7), a partida entre Brasil e Noruega ao lado de um grupo de 20 integrantes do corpo diplomático norueguês, reunidos no Bosque Park, na Asa Norte. Antes do confronto, o diplomata demonstrou confiança na equipe de seu país, mas ressaltou o favoritismo da seleção brasileira e o respeito pela história do futebol nacional.

"O Brasil é um favorito. Tem uma seleção muito forte. Temos muito respeito pelo Brasil, a seleção mais vitoriosa da história do futebol. Mas a Noruega tem também uma equipe forte nesta Copa. Então, a ver se podemos ter uma surpresa", afirmou.

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O diplomata também destacou um dado que aumenta a expectativa dos torcedores noruegueses. Segundo ele, a Noruega nunca foi derrotada pelo Brasil nos confrontos entre as duas seleções. "Jogamos quatro vezes juntos e a Noruega nunca perdeu. Normalmente eu digo que é uma boa tradição, mas ao mesmo tempo temos muito respeito pelo Brasil", disse.

Há cerca de dezesseis meses no Brasil, o embaixador afirmou que já desenvolveu uma forte admiração pelo país e ressaltou a parceria entre as duas nações. "Mesmo com esse pouco tempo, estou apaixonado. O Brasil é um país fantástico e, mesmo com todas as diferenças entre o Brasil e a Noruega, um país muito grande e um país pequeno, temos uma parceria muito forte, relações fortes, e por isso é uma honra, é um privilégio estar aqui como embaixador da Noruega", declarou.

Questionado sobre a culinária brasileira, o embaixador revelou que o churrasco e as frutas estão entre seus favoritos e fez uma comparação com a gastronomia de seu país. "Eu acho que o melhor aqui no Brasil são as carnes e as frutas. O churrasco é maravilhoso. Na Noruega tem peixe, bom peixe, mas não tem carne como aqui", concluiu.