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Copa do mundo

Fé e futebol se unem para classificação do Brasil em Planaltina

O quintal da casa paroquial do Padre Rafael se transformou em uma arena de festa para assistir ao jogo

Jogo BrasilxNoruega - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Jogo BrasilxNoruega - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

No quintal do Padre Rafael, em Planaltina, fiéis se reuniram para assistir ao jogo do Brasil contra a Noruega neste domingo (5/7).

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"Unimos o útil ao agradável. Estamos recebendo os paroquianos da paróquia São Sebastião para torcer para o Brasil", comentou o padre.

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    Jogo BrasilxNoruega Ed Alves/CB/D.A Press
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A comemoração acontece há cinco anos nesta época do ano, desta vez, o arraiá coincidiu com a Copa do Mundo. "Padre é pai, então é meu dever acolher o pessoal. Vamos torcer pelo Brasil com muita fé", afirmou Padre Rafael.

Além de todas as comemorações, Santino, que faz aniversário neste sábado, decidiu aproveitar a data com a família os amigos da igreja. "Meu presente é estar aqui, reunido com meus amigos e assistindo à classificação do Brasil", disse.

Sobre o jogo, ele acredita que o Brasil vai se classificar por 2 x 0."eu espero muito que o Vini Júnior faça um gol e que o Neymar faça o outro. Mas se for do Endrick, também ficarei feliz", comentou.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/07/2026 17:20
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