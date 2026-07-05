Torcedores se concentram na Arena de Ceilândia para torcer pelo Brasil: "Vim do Maranhão"

Um dos locais escolhidos pela torcida de Ceilândia é a Arena Adega dos Amigos, na EQNN 2, que reúne torcedores da cidade e de outras regiões do DF. O estabelecimento decidiu transmitir o jogo em um telão instalado na área externa.









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Para Marcelo Cruz, da Adega, reunir os torcedores no local é uma grande festa que ele promove há 26 anos, encantando moradores locais e de outras regiões.

"O evento traz muita alegria e emoção. Todos os anos é essa alegria aqui, com muita gente vinda de todos os cantos do DF, além da geração de emprego para nossos colaboradores, que, neste domingo, conta com 38 pessoas no atendimento", destaca.

Alexandre Nunes, 56 anos, morador de Ceilândia, participa do evento no local há 26 anos e, nesta tarde, aposta no placar 4x2 entre Brasil e Noruega.

"Venho aqui todo ano, desde o início da concentração na Adega dos Amigos. É uma alegria muito grande, uma sensação diferente torcer junto com todas essas pessoas."

Morador de Peritoró, no Maranhão, José Wilson Aquino, 38, chegou no sábado (4/7), na capital federal, para curtir o jogo com um grupo de amigos de Brasília, e não teve dúvida: escolheu a Arena Adega dos Amigos para a torcida.

"Saí do Maranhão direto para a capital do país para torcer pelo Brasil, e o placar vai ser 2x1. Acredito na nossa vitória."

Moradora da Guariroba, a servidora pública Lhitts Silva, 25 anos, também relata que vibrar junto com o calor humano na Adega tem sabor de vitória e espera o 2x1 na disputa deste domingo.

Já o palpite da Mikaely Karol de Jesus Santos, 23, moradora de Santa Maria, é o 3x1 entre Brasil e Noruega.

"É a segunda vez que assisto ao jogo na Adega. Estava aqui em Brasil contra o Japão e deu certo pra gente. Hoje seremos vitoriosos também. Acredito muito na escalação do técnico Carlo Ancelotti e nos nossos jogadores", afirma.