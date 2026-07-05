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Copa do Mundo

Noruegueses em Brasília celebram 1x0 contra o Brasil

Representantes da Embaixada da Noruega destacam equilíbrio da partida e celebram o futebol como instrumento de aproximação entre os dois países

Noruegueses celebram em Brasília - (crédito: Davi Cruz)
Noruegueses celebram em Brasília - (crédito: Davi Cruz)

Representantes do corpo diplomático da Noruega celebram a vitória parcial contra a Seleção Brasileira com a famosa remada na partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em meio à torcida e ao clima de decisão, os diplomatas gritaram o nome do centroavante Erling Halland autor do gol. A torcida está reunida no Bosque Park, na Asa Norte.

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O primeiro-secretário da Embaixada da Noruega, Morten Nergaard Rezende Christiansen, avaliou que o equilíbrio marca a partida desde os primeiros minutos. "É muito intenso. Eu acho que é um bom jogo. Fizemos o gol, mas os dois times podem ganhar. Vamos ver", afirmou.

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O enviado especial para Clima e Floresta da Embaixada da Noruega, Ole Reidar Bergum, também elogiou o nível técnico da partida e ressaltou a entrega das duas seleções em campo. "É bom demais. Os dois times são muito bons. Acho que tem umas tensões muito fortes lá no campo. Jogadores bons, fazendo o máximo cada um. Mas temos Halland e vamos ganhar", comentou.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 05/07/2026 18:50 / atualizado em 05/07/2026 18:52
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