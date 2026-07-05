Veja fotos de torcedores em partida entre Brasil e Noruega

O primeiro tempo da partida entre Brasil e Noruega deixou torcedores apreensivos e revoltados com a perda do penâlti de Bruno Guimarães. Em bares do Sudoeste, o clima foi tenso. A expectativa é de que a Seleção Brasileira consiga fazer um gol neste segundo tempo.

Veja fotos de torcedores feitas pela equipe do Correio:

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