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Veja fotos de torcedores em partida entre Brasil e Noruega

Clima de tensão tomou de conta dos brasilienses no primeiro tempo do jogo contra a Noruega

Brasil x Noruega - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
Brasil x Noruega - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O primeiro tempo da partida entre Brasil e Noruega deixou torcedores apreensivos e revoltados com a perda do penâlti de Bruno Guimarães. Em bares do Sudoeste, o clima foi tenso. A expectativa é de que a Seleção Brasileira consiga fazer um gol neste segundo tempo. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/07/2026 18:25
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