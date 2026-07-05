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Decepção marca fim do jogo da Seleção Brasileira em Ceilândia

Exaltada, torcida lamentou derrota do Brasil para Noruega: "É um sentimento muito ruim", disse torcedor

Anderson Oliveira acompanhou os jogos da Copa pela terceira vez na Arena Adega dos Amigos - (crédito: Laezia Bezerra/CB/D.A Press)
Anderson Oliveira acompanhou os jogos da Copa pela terceira vez na Arena Adega dos Amigos - (crédito: Laezia Bezerra/CB/D.A Press)

Com placar encerrado em 2x1 para a Noruega, o Brasil se despediu da Copa e deixa torcedores do DF frustrados.

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Morador de Taguatinga, Anderson Oliveira dos Santos, 28 anos, acompanhando os jogos da Copa pela terceira vez na Arena Adega dos Amigos, lamentou a derrota do Brasil neste domingo (5/7), e disse que, infelizmente, terá de torcer agora para outro país.

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"É um sentimento muito ruim, uma decepção, esse gosto de derrota é frustrante demais. Agora vou torcer para a seleção de Portugal e esperar mais quatro anos para ver o Brasil na Copa novamente."

Aos poucos, alguns torcedores deixaram a Arena Adega em Ceilândia, após a derrota brasileira. Outros decidiram permanecer no local e aproveitar a diversão em grupo.

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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 05/07/2026 19:38
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