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Entradas de Neymar e Endrick inflamam torcida após primeiro tempo sem gols

Empate sem gols na primeira etapa não diminuiu a confiança dos torcedores que acompanham o duelo entre Brasil e Noruega no Bar Por do Sol, na Asa Norte, em Brasília

Torcedores em bar da asa Norte - (crédito: Matheus Oliveira/CB/D.A Press)
Torcedores em bar da asa Norte - (crédito: Matheus Oliveira/CB/D.A Press)

Logo no início do segundo tempo, as entradas de Neymar e Endrick mudaram o clima entre os presentes, que passaram a demonstrar ainda mais entusiasmo com a possibilidade de a Seleção abrir o placar. As substituições foram recebidas com gritos e aplausos, especialmente entre os torcedores mais jovens, que apostam no poder de decisão da dupla para garantir a classificação brasileira às quartas de final.

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Apesar das opiniões divididas sobre a entrada de Neymar, a estudante Yasmin Fintelman, de 20 anos, acredita que o camisa 10 pode ser decisivo. “Ele pode garantir o gol do Brasil”, afirmou à reportagem.

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A amiga dela, Brenda Martins de 20 anos, estudante de biotecnologia na UnB, por sua vez, deposita as fichas em Endrick. “Estava apostando no 3 a 2. Agora, estou vislumbrando um 2 a 1 e, desses dois, um gol será do Endrick”, projetou.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 05/07/2026 18:50 / atualizado em 05/07/2026 18:57
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