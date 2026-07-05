‘O hexa vai ficar para 2030’: brasilienses lamentam eliminação do Brasil

O sonho do hexacampeonato terá de esperar mais quatro anos. Com a derrota por 2 a 1 para a Noruega, o Brasil deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final, frustrando os torcedores que acompanharam a partida em bares da capital federal.

Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a Seleção Brasileira saiu atrás do placar na etapa final, tentou reagir durante a partida, mas não conseguiu evitar a eliminação diante dos noruegueses. Ao apito final, o clima de festa deu lugar ao silêncio e à decepção.

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O estudante de Medicina Veterinária Pedro Rocha, de 21 anos, lamentou o resultado e reconheceu que o sonho do hexa precisará ser adiado. “Infelizmente, o sonho ficará para 2030”, afirmou.

Na avaliação do universitário, a equipe brasileira criou oportunidades suficientes para sair com a classificação. “Tivemos boas chances de gol, bastante posse de bola, mas vacilamos nas investidas e acabou que esse foi o resultado”, completou.

A estudante de Biotecnologia Brenda Martins também deixou o bar decepcionada, mas demonstrou confiança em uma recuperação da Seleção no próximo Mundial. “Não foi dessa vez. Até tentamos. Mas, em 2030 será sem falta”, disse.