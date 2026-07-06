Alta de acidentes com escorpião no DF acende alerta; saiba como agir

Confira o que fazer em caso de picada de escorpião - (crédito: Reprodução/Wikimedia Commons/RichardMcJimsey)

Nos primeiros cinco meses deste ano, o Distrito Federal registrou 1.974 ocorrências de picadas de escorpião, aumento de 6,42% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.855 casos. O alerta em torno do aracnídeo ganhou contornos trágicos após a morte de Valentina Nobre Lima, de 11 anos.

A estudante foi picada três vezes ao calçar o tênis para ir à escola, no Riacho Fundo I, e não resistiu às complicações do envenenamento após passar mais de três semanas internada na UTI. Segundo a família, mais de 200 escorpiões haviam sido encontrados na mesma residência ao longo de um ano.

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Diante do cenário epidemiológico — que já soma 32 casos classificados como graves este ano —, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) reforça as diretrizes de segurança sobre como proceder ao encontrar o animal em ambientes domésticos ou em casos de acidentes.

Caso o morador localize o aracnídeo em sua residência, a orientação é não tentar o manejo direto sem proteção. A Vigilância Ambiental deve ser acionada imediatamente para que equipes técnicas realizem a inspeção e a captura segura. Os canais de atendimento são o 160 e (61) 3449-4427.

Primeiros socorros

Se o acidente ocorrer, a agilidade no atendimento é determinante para evitar o agravamento do quadro clínico. A Secretaria de Saúde orienta adotar os seguintes passos imediatos: lave o local da picada imediatamente apenas com água e sabão; mantenha o membro afetado em posição elevada para dificultar a circulação rápida do veneno; procure a unidade de saúde mais próxima o mais rápido possível; e, se for possível, realize a captura do animal de forma segura, leve-o junto com a vítima ao hospital, pois a identificação da espécie ajuda os médicos a avaliarem o melhor tratamento.

Onde encontrar o soro

O tratamento para casos que exigem a aplicação do soro antiescorpiônico está centralizado em hospitais estratégicos da rede pública do Distrito Federal. Confira as unidades de referência:

Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib)

Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Hospital Regional do Guará (HRGU)

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)

Hospital da Região Leste (Paranoá)

Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Hospital Regional do Gama (HRG)

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

Hospital Regional de Planaltina (HRPL)

Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)