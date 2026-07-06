Alta de acidentes com escorpião no DF acende alerta; saiba como agir

Nos primeiros cinco meses deste ano, o Distrito Federal registrou 1.974 ocorrências de picadas de escorpião, aumento de 6,42% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.855 casos. O alerta em torno do aracnídeo ganhou contornos trágicos após a morte de Valentina Nobre Lima, de 11 anos.
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A estudante foi picada três vezes ao calçar o tênis para ir à escola, no Riacho Fundo I, e não resistiu às complicações do envenenamento após passar mais de três semanas internada na UTI. Segundo a família, mais de 200 escorpiões haviam sido encontrados na mesma residência ao longo de um ano.
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Diante do cenário epidemiológico — que já soma 32 casos classificados como graves este ano —, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) reforça as diretrizes de segurança sobre como proceder ao encontrar o animal em ambientes domésticos ou em casos de acidentes.
Caso o morador localize o aracnídeo em sua residência, a orientação é não tentar o manejo direto sem proteção. A Vigilância Ambiental deve ser acionada imediatamente para que equipes técnicas realizem a inspeção e a captura segura. Os canais de atendimento são o 160 e (61) 3449-4427.
Primeiros socorros
Se o acidente ocorrer, a agilidade no atendimento é determinante para evitar o agravamento do quadro clínico. A Secretaria de Saúde orienta adotar os seguintes passos imediatos: lave o local da picada imediatamente apenas com água e sabão; mantenha o membro afetado em posição elevada para dificultar a circulação rápida do veneno; procure a unidade de saúde mais próxima o mais rápido possível; e, se for possível, realize a captura do animal de forma segura, leve-o junto com a vítima ao hospital, pois a identificação da espécie ajuda os médicos a avaliarem o melhor tratamento.
Onde encontrar o soro
O tratamento para casos que exigem a aplicação do soro antiescorpiônico está centralizado em hospitais estratégicos da rede pública do Distrito Federal. Confira as unidades de referência:
- Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib)
- Hospital Regional da Asa Norte (Hran)
- Hospital Regional do Guará (HRGU)
- Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)
- Hospital da Região Leste (Paranoá)
- Hospital Regional de Ceilândia (HRC)
- Hospital Regional do Gama (HRG)
- Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)
- Hospital Regional de Planaltina (HRPL)
- Hospital Regional de Sobradinho (HRS)
- Hospital Regional de Taguatinga (HRT)