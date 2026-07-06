"Dor é imensa", diz irmã de menina que morreu após ser picada por escorpião

“Que dor. Hoje nos despedimos da nossa querida Valentina. Embora a dor da saudade seja imensa, seguimos confiando que Deus realizou Sua boa e perfeita obra.” Esse é o desabafo de Izabela Nobre sobre morte da irmã de Valentina Nobre Lima, de 11 anos. A criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, após sofrer múltiplas picadas de um escorpião no Riacho Fundo I.

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Na mensagem publicada nas redes sociais, a irmã expressou o sentimento de luto e a busca por conforto espiritual diante da perda da criança, que tinha mais dois irmãos. “Nem sempre compreendemos os Seus planos, mas cremos que Ele permanece soberano, fiel e amoroso em todas as circunstâncias. Somos gratos pela vida da Valentina, pelo amor que ela compartilhou e pelas lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações”, registrou Izabela, que completou: “Que o Senhor nos conceda força, consolo e esperança para atravessar este momento, certos de que Seu cuidado nunca nos abandona”.

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Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho (foto: Material cedido ao Correio)

O caso

O acidente ocorreu em 12 de junho, no momento em que Valentina se preparava para ir à escola. O escorpião estava escondido dentro do tênis da menina e, devido à intensidade da dor imediata, ela demorou para conseguir remover o calçado, sendo picada três vezes antes de se livrar do animal.

O estado de saúde da estudante evoluiu com gravidade logo na primeira madrugada de internação hospitalar, quando ela sofreu três paradas cardíacas consecutivas. De acordo com os relatos da família, a primeira parada durou cerca de 40 minutos, o que demandou manobras médicas urgentes e a intubação imediata da paciente. Desde então, Valentina lutava contra as complicações do envenenamento na UTI, mas não resistiu.