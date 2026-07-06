Quinto dia útil de julho cai nesta segunda; entenda a contagem de dias

Para quem já está ansioso para receber o salário, o quinto dia útil de julho será nesta segunda-feira (6/7), data que marca o prazo máximo para que empresas realizem o pagamento dos salários referentes ao mês de junho, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A regra vale para trabalhadores com remuneração mensal e estabelece que o pagamento deve ocorrer, no mais tardar, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

De acordo com o artigo 459 da CLT, o salário não pode ser estipulado por período superior a um mês e, quando o pagamento é mensal, deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente. A legislação, no entanto, não impede que a empresa antecipe o depósito, desde que respeite esse prazo máximo.

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Para calcular o quinto dia útil, entram na contagem os dias de segunda a sábado, mesmo que o empregado não trabalhe aos sábados. Apenas domingos e feriados são desconsiderados. Em julho de 2026, a contagem ficou da seguinte forma: quarta-feira (1º/7), quinta-feira (2/7), sexta-feira (3/7), sábado (4/7) e segunda-feira (6/7), já que o domingo (5/7) não é considerado dia útil para esse cálculo.

Caso o pagamento não seja realizado até essa data, a empresa poderá responder por descumprimento da legislação trabalhista. O trabalhador pode procurar o setor de recursos humanos da empresa para verificar o motivo do atraso e, se o problema persistir, registrar denúncia junto à inspeção do trabalho ou buscar a Justiça do Trabalho para garantir o recebimento dos valores devidos.

