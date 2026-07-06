Tempo se mantém estável e sem chuvas no DF nesta segunda-feira (6/7)

Baixas temperaturas e umidade reduzida, características típicas do inverno brasiliense, fazem parte da previsão do tempo para esta segunda-feira (6/7). Com os termômetros chegando aos 11°, sair de casa pode ter sido uma missão impossível, mas o dia deve esquentar, chegando aos 27° no Distrito Federal, e 25° no Plano Piloto.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o início da semana seguirá o esperado para a temporada, com os próximos dias se mantendo estáveis. De acordo com a meterologista do instituto, Cristiane Andrioli, a umidade ao longo do dia chegará aos 40% e, apesar de não haver um alerta de risco para o nível, ela aconselha que os moradores do DF se mantenham hidratados, continuando com os cuidados necessários para evitar desconfortos com o ar seco.

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A previsão de chuva, que surpreendeu a capital no mês de junho, segue baixa e deve continuar reduzida ao longo de julho, com ventos de baixa intensidade.