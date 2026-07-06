Agências do trabalhador têm 1.371 vagas; maior salário é de R$ 4,5 mil

Oportunidades de trabalho contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência - (crédito: (crédito: Caio Gomez))

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm 1.371 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (6). As oportunidades estão destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e de experiência.

A vaga com maior remuneração informada é para mecânico de câmbio. Há uma vaga para a função, com salário de R$ 4,5 mil, além de benefícios.

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