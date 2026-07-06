Agências do trabalhador têm 1.371 vagas; maior salário é de R$ 4,5 mil

Também há 220 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com remuneração de até R$ 1,7 mil, além de benefícios.
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece válido para oportunidades futuras, já que o sistema cruza os dados dos candidatos com o perfil solicitado pelas empresas.
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