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Agências do trabalhador têm 1.371 vagas; maior salário é de R$ 4,5 mil

A vaga com maior remuneração informada é para mecânico de câmbio. Há também 220 oportunidades de trabalho para ajudante de carga e descarga de mercadorias

Oportunidades de trabalho contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência - (crédito: (crédito: Caio Gomez))
Oportunidades de trabalho contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência - (crédito: (crédito: Caio Gomez))

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm 1.371 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (6). As oportunidades estão destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e de experiência. 

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A vaga com maior remuneração informada é para mecânico de câmbio. Há uma vaga para a função, com salário de R$ 4,5 mil, além de benefícios. 

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Também há 220 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com remuneração de até R$ 1,7 mil, além de benefícios. 

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece válido para oportunidades futuras, já que o sistema cruza os dados dos candidatos com o perfil solicitado pelas empresas.

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Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou por e-mail. Também é possível utilizar o Canal do Empregador. 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 10:10
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