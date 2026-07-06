Remoda chega à Galeria dos Estados com 80 expositores, música e gastronomia

Festival de moda circular chega à Galeria dos Estados dia 11 de julho - (crédito: Divulgação Remoda)

Por Ana Carolina Alli—O festival de moda circular Remoda chega à Galeria dos Estados no dia 11 de julho, reunindo 80 expositores selecionados. Com entrada gratuita, a programação traz brechós, música, consumo consciente e gastronomia.

Os expositores representam diferentes segmentos da economia criativa. Brechós, marcas autorais, artesanatos, gastronomia e bar compõem a grade do festival, que posiciona o consumo consciente como experiência cultural e não apenas como tendência de mercado. A programação musical traz os DJs Jazzy, Kalm e Farias, além dos cantores Isa Marques e Leviski.

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Esta edição marca a união entre a Remoda e a ACRON, plataforma cultural independente dedicada à valorização da arte autoral e à ampliação da visibilidade de artistas, agentes e coletivos culturais do Distrito Federal. Na parceria, a ACRON assume a coordenação da programação artística, a curadoria do palco musical e a concepção da ativação da marca Xeque Mate durante o evento, integrando entretenimento, experiência de público e cultura urbana de forma orgânica.

Criada em 2021 por Rafaela Lacerda Fernandes, de 22 anos, moradora de Ceilândia, produtora cultural e formada em design de moda, a Remoda nasceu com o propósito de descentralizar o acesso à moda sustentável e fortalecer o empreendedorismo periférico. O evento é bem aceito pelo público e mobiliza cerca de 5 mil pessoas por edição, consolidado como referência no calendário cultural do Distrito Federal.

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“Estou muito feliz em fazer parte dessa revolução da moda, especialmente neste momento em que economizar e cuidar do planeta é cada vez mais importante. A moda sustentável é o futuro e nós já estamos nele”, afirma Rafaela Lacerda Fernandes, idealizadora da Remoda.

Cada marca presente faz parte da construção de uma ocupação coletiva no coração da cidade, em um modelo que combate a moda descartável e movimenta a cadeia criativa local.

Serviço

Data: 11 de julho de 2026 (sábado)

Horário: 11h às 17h

Local: Viaduto da Galeria dos Estados, em frente à estação de metrô Galeria e próximo à Rodoviária do Plano Piloto

Entrada: Gratuita

Atrações musicais: DJs Jazzy, Kalm e Farias; Isa Marques e Leviski

Informações: @remoda_ e @a.cron_