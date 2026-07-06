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Acolhimento a pessoas em situação de rua chega a Samambaia nesta segunda

A operação da Sedes fará desmonte das estruturas e o transporte dos pertences ao local regular indicado pela pessoa

26/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Pessoas em situação de vulnerabilidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
26/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Pessoas em situação de vulnerabilidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (6/7), servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) estarão Samambaia para oferecer acolhimento e assistência social a pessoas em situação de rua que quiserem ajuda.

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Após atendimento, os pertences serão levados ao endereço indicado por eles ou, caso não haja um ponto fixo, os objetos pessoais serão levados ao depósito, localizado no SIA Trecho 4, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável. 

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A divulgação das ações de acolhimento segue o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976.

A decisão determina que o Poder Executivo Distrital divulgue “previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites” e que preste “informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem”.

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Pontos de ação nesta segunda (6) em Samambaia:

1. QD 201, próximo ao 37º GBM, grade do quartel dos bombeiros;

2. QD 201, em frente ao Condomínio Ilha de Páscoa;

3. QD 201, atrás do Supermercado Tatico;

4. Quadra 202, Conjunto 2-5 e ao lado do Metrô;

5. QR 102, em frente à estação do Metrô;

6. Quadra 302, Centro Urbano;

7. Q. 301, no muro do Estádio Rorizão;

8. QN 501 Conjunto 14, em frente à Avenida Principal;

9. QN 511, próximo ao Conjunto C;

10. QR 313 Conjuntos 12, 13, 23;

11. QN 313, próximo ao Conjunto C;

12. QN 513, Área Especial 1. 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 12:26 / atualizado em 06/07/2026 12:33
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