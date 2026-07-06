Acolhimento a pessoas em situação de rua chega a Samambaia nesta segunda

Nesta segunda-feira (6/7), servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) estarão Samambaia para oferecer acolhimento e assistência social a pessoas em situação de rua que quiserem ajuda.

Após atendimento, os pertences serão levados ao endereço indicado por eles ou, caso não haja um ponto fixo, os objetos pessoais serão levados ao depósito, localizado no SIA Trecho 4, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

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A divulgação das ações de acolhimento segue o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976.

A decisão determina que o Poder Executivo Distrital divulgue “previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites” e que preste “informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem”.

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