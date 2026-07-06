Mulher é morta a facadas em Águas Lindas após cobrança por suposta dívida

Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas na noite de sexta-feira (3/7), em Águas Lindas de Goiás. Identificada como Rebeca Sousa de Melo, a vítima foi atingida por um golpe de faca dentro de um imóvel e morreu no local. Após o crime, ele tentou atacar outra mulher, que conseguiu fugir sem ser ferida. O autor segue foragido.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), as equipes foram acionadas para atender a ocorrência de homicídio e, ao chegarem ao endereço, encontraram a vítima sem sinais de vida. Ainda conforme a PMGO, testemunhas relataram que a discussão começou quando o homem foi cobrar uma suposta dívida relacionada a tráfico de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A área foi isolada pela PMGO para o trabalho da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pela perícia e remoção do corpo. Paralelamente, policiais militares iniciaram buscas ininterruptas para localizar o suspeito, que fugiu logo após o crime.

Leia também: Homem com mandado de prisão por caso de Lei Maria da Penha é preso



O caso foi registrado e encaminhado ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Goiás, que ficará responsável pela apuração das circunstâncias do assassinato e pela identificação e captura do autor. Até a última atualização desta matéria, ele não havia sido localizado.

Sepultamento

Familiares e amigos de Rebeca prestaram homenagens à jovem nas redes sociais após a confirmação de sua morte. O sepultamento está marcado para as 16h desta segunda-feira (6/7), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. Na mensagem de despedida divulgada pela família, parentes destacaram o carinho e a alegria da vítima. “Lembramos da luz que foi a vida da nossa menina. Seu sorriso, seu jeito e sua alegria ficarão para sempre em nossos corações”, diz o texto.

A família também pediu que os presentes comparecessem vestidos de rosa, em homenagem à cor preferida de Rebeca. A publicação foi encerrada com uma última despedida: “Descanse em paz, Rebeca. Você será eterna”.