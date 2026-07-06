Lobo-guará atropelado é resgatado em Planaltina pela polícia ambiental

BPMA realiza resgate de lobo-guará atropelado na DF-130, em Planaltina - (crédito: Divulgação: PMDF)

Um lobo-guará que havia sido atropelado foi resgatado por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) nesta segunda-feira (6/7), na DF-130, em Planaltina. O animal estava debilitado em razão dos diversos ferimentos provocados pelo atropelamento.

Os policiais informaram que, apesar dos ferimentos aparentes, o lobo-guará estava consciente. Após o resgate, realizado conforme as técnicas adequadas de contenção e manejo, o animal foi encaminhado para o Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS).

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No Hospital, o lobo-guará recebeu um atendimento veterinário especializado para a sua recuperação.