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RESGATE

Lobo-guará atropelado é resgatado em Planaltina pela polícia ambiental

Animal foi encontrado em estado consciente, porém, enfraquecido pelos reflexos do acidente

BPMA realiza resgate de lobo-guará atropelado na DF-130, em Planaltina - (crédito: Divulgação: PMDF)
BPMA realiza resgate de lobo-guará atropelado na DF-130, em Planaltina - (crédito: Divulgação: PMDF)

Um lobo-guará que havia sido atropelado foi resgatado por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) nesta segunda-feira (6/7), na DF-130, em Planaltina. O animal estava debilitado em razão dos diversos ferimentos provocados pelo atropelamento. 

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Os policiais informaram que, apesar dos ferimentos aparentes, o lobo-guará estava consciente. Após o resgate, realizado conforme as técnicas adequadas de contenção e manejo, o animal foi encaminhado para o Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS).

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No Hospital, o lobo-guará recebeu um atendimento veterinário especializado para a sua recuperação. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 13:54
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