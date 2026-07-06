Homem com mandado de prisão por caso de Lei Maria da Penha é preso

Policiais penais do Distrito Federal prenderam, na manhã desta segunda-feira (6/7), um homem com mandado de prisão relacionado a um caso enquadrado na Lei Maria da Penha, na região de Ceilândia. O suspeito, identificado pelas iniciais S.L.A., foi detido após o levantamento de informações que levaram à sua localização.
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O homem utilizava tornozeleira eletrônica e possuía extensa ficha criminal, com mais de 17 ocorrências registradas. Entre os antecedentes estão crimes como roubo, ameaça, injúria, lesão corporal e tráfico de drogas.
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Após a abordagem, o suspeito foi conduzido para a unidade responsável, onde o mandado foi formalmente cumprido. Segundo a corporação, a ação integra o trabalho de monitoramento e cumprimento de ordens judiciais realizado pela corporação, com foco na localização de foragidos e no reforço à segurança pública na capital.
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Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais