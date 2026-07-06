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TRATAMENTO MÉDICO

DPDF atua para viabilizar transplante de brasileiro internado na França

Defensoria Pública busca garantir que paciente com doença rara tenha acesso ao procedimento em um centro especializado

Defensoria busca garantir que paciente com doença rara tenha acesso ao procedimento em um centro especializado - (crédito: Divulgação/DPDF)
Defensoria busca garantir que paciente com doença rara tenha acesso ao procedimento em um centro especializado - (crédito: Divulgação/DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) está atuando para garantir que o brasileiro Júlio César, 45 anos, internado na França consiga acesso a um transplante considerado essencial para o tratamento de uma doença rara. A instituição acompanha o caso e trabalha para superar os obstáculos administrativos que impedem a realização do procedimento.

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O paciente está hospitalizado em território francês e necessita de um transplante em caráter prioritário. De acordo com a Defensoria, ele acabou sendo excluído da fila de transplantes em razão de questões burocráticas, o que motivou a atuação do órgão na defesa do direito à saúde.

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Para reverter a situação, a DPDF articula medidas junto aos órgãos competentes, tanto no Brasil quanto na França, com o objetivo de viabilizar o retorno do paciente à lista de espera e assegurar que ele tenha acesso ao tratamento especializado de que necessita.

Segundo a Defensoria, a atuação envolve a interlocução com diferentes instituições para buscar uma solução que preserve a continuidade da assistência médica e garanta que o paciente não seja prejudicado por entraves administrativos.

A DPDF destaca que casos como esse evidenciam a importância da atuação jurídica na defesa do direito à saúde, especialmente em situações de alta complexidade e que exigem cooperação entre diferentes órgãos e países. O acompanhamento do caso continua até que haja uma definição sobre o acesso do paciente ao transplante.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 06/07/2026 14:48 / atualizado em 06/07/2026 15:07
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