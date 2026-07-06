DPDF atua para viabilizar transplante de brasileiro internado na França

Defensoria busca garantir que paciente com doença rara tenha acesso ao procedimento em um centro especializado - (crédito: Divulgação/DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) está atuando para garantir que o brasileiro Júlio César, 45 anos, internado na França consiga acesso a um transplante considerado essencial para o tratamento de uma doença rara. A instituição acompanha o caso e trabalha para superar os obstáculos administrativos que impedem a realização do procedimento.

O paciente está hospitalizado em território francês e necessita de um transplante em caráter prioritário. De acordo com a Defensoria, ele acabou sendo excluído da fila de transplantes em razão de questões burocráticas, o que motivou a atuação do órgão na defesa do direito à saúde.

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Para reverter a situação, a DPDF articula medidas junto aos órgãos competentes, tanto no Brasil quanto na França, com o objetivo de viabilizar o retorno do paciente à lista de espera e assegurar que ele tenha acesso ao tratamento especializado de que necessita.

Segundo a Defensoria, a atuação envolve a interlocução com diferentes instituições para buscar uma solução que preserve a continuidade da assistência médica e garanta que o paciente não seja prejudicado por entraves administrativos.

A DPDF destaca que casos como esse evidenciam a importância da atuação jurídica na defesa do direito à saúde, especialmente em situações de alta complexidade e que exigem cooperação entre diferentes órgãos e países. O acompanhamento do caso continua até que haja uma definição sobre o acesso do paciente ao transplante.