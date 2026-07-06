Obituário: 32 funerais nesta segunda-feira (6/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (6/7):

Campo da Esperança

Francisco José da Silva, 76 anos



Frederico Basílio Dias Santos, 36 anos



José Agripino de Araújo, 93 anos



Jucelino Pereira Machado, 62 anos



Katiane Gercy Barreto dos Santos, 49 anos



Lúcia Magnólia Faria Alvares Afonso, 83 anos



Rogério Sousa Barbosa, 57 anos



Salomão Inácio da Silva, 95 anos

Taguatinga

Antônio Felício de Souza, 94 anos



Cláudio dos Santos Melo, 48 anos



David Teófilo de Souza Pires, 41 anos



Eduarda Moreira Ferreira, 23 anos



João Ferreira Neto, 69 anos



Kalleo Sebastião Ramos de Mattos, menos de 1 ano



Ramon Alexandre da Silva Mendes, 45 anos



Rebeca Sousa de Melo, 27 anos



Simone Barbosa de Jesus, 59 anos



Tainara Marques da Silva, menos de 1 ano

Gama

João Batista Maciel Coelho, 87 anos



Maria de Jesus Magalhães Amorim, 64 anos

Planaltina

Manoel Luís de Araújo, 75 anos



Maria Alves da Penha Souza, 87 anos

Brazlândia

Jonas Pereira da Abadia, 60 anos



Jorcelina Maria de Jesus, 81 anos

Sobradinho

Carlos Helbert Barbosa de Sousa, 61 anos



Godofredo Rodrigues de Castro, 86 anos



Reginaldo Pereira da Silva, 66 anos



Vitor Hugo Pereira, 79 anos

Jardim Metropolitano

Antônia Ferreira da Silva, 70 anos



Clementina Itabaiana Filha Cerqueira, 77 anos



Maria da Conceição Castro da Silva, 70 anos



Terezinha Nair de Rezende, 92 anos (cremação)