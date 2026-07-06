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Obituário: 32 funerais nesta segunda-feira (6/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 6 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (6/7):

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Campo da Esperança

  • Francisco José da Silva, 76 anos
  • Frederico Basílio Dias Santos, 36 anos
  • José Agripino de Araújo, 93 anos
  • Jucelino Pereira Machado, 62 anos
  • Katiane Gercy Barreto dos Santos, 49 anos
  • Lúcia Magnólia Faria Alvares Afonso, 83 anos
  • Rogério Sousa Barbosa, 57 anos
  • Salomão Inácio da Silva, 95 anos

Taguatinga

  • Antônio Felício de Souza, 94 anos
  • Cláudio dos Santos Melo, 48 anos
  • David Teófilo de Souza Pires, 41 anos
  • Eduarda Moreira Ferreira, 23 anos
  • João Ferreira Neto, 69 anos
  • Kalleo Sebastião Ramos de Mattos, menos de 1 ano
  • Ramon Alexandre da Silva Mendes, 45 anos
  • Rebeca Sousa de Melo, 27 anos
  • Simone Barbosa de Jesus, 59 anos
  • Tainara Marques da Silva, menos de 1 ano

Gama

  • João Batista Maciel Coelho, 87 anos
  • Maria de Jesus Magalhães Amorim, 64 anos

Planaltina

  • Manoel Luís de Araújo, 75 anos
  • Maria Alves da Penha Souza, 87 anos

Brazlândia

  • Jonas Pereira da Abadia, 60 anos
  • Jorcelina Maria de Jesus, 81 anos

Sobradinho

  • Carlos Helbert Barbosa de Sousa, 61 anos
  • Godofredo Rodrigues de Castro, 86 anos
  • Reginaldo Pereira da Silva, 66 anos
  • Vitor Hugo Pereira, 79 anos

Jardim Metropolitano

  • Antônia Ferreira da Silva, 70 anos
  • Clementina Itabaiana Filha Cerqueira, 77 anos
  • Maria da Conceição Castro da Silva, 70 anos
  • Terezinha Nair de Rezende, 92 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 17:43
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