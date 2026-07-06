Obituário: 32 funerais nesta segunda-feira (6/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (6/7):
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Campo da Esperança
- Francisco José da Silva, 76 anos
- Frederico Basílio Dias Santos, 36 anos
- José Agripino de Araújo, 93 anos
- Jucelino Pereira Machado, 62 anos
- Katiane Gercy Barreto dos Santos, 49 anos
- Lúcia Magnólia Faria Alvares Afonso, 83 anos
- Rogério Sousa Barbosa, 57 anos
- Salomão Inácio da Silva, 95 anos
Taguatinga
- Antônio Felício de Souza, 94 anos
- Cláudio dos Santos Melo, 48 anos
- David Teófilo de Souza Pires, 41 anos
- Eduarda Moreira Ferreira, 23 anos
- João Ferreira Neto, 69 anos
- Kalleo Sebastião Ramos de Mattos, menos de 1 ano
- Ramon Alexandre da Silva Mendes, 45 anos
- Rebeca Sousa de Melo, 27 anos
- Simone Barbosa de Jesus, 59 anos
- Tainara Marques da Silva, menos de 1 ano
Gama
- João Batista Maciel Coelho, 87 anos
- Maria de Jesus Magalhães Amorim, 64 anos
Planaltina
- Manoel Luís de Araújo, 75 anos
- Maria Alves da Penha Souza, 87 anos
Brazlândia
- Jonas Pereira da Abadia, 60 anos
- Jorcelina Maria de Jesus, 81 anos
Sobradinho
- Carlos Helbert Barbosa de Sousa, 61 anos
- Godofredo Rodrigues de Castro, 86 anos
- Reginaldo Pereira da Silva, 66 anos
- Vitor Hugo Pereira, 79 anos
Jardim Metropolitano
- Antônia Ferreira da Silva, 70 anos
- Clementina Itabaiana Filha Cerqueira, 77 anos
- Maria da Conceição Castro da Silva, 70 anos
- Terezinha Nair de Rezende, 92 anos (cremação)
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postado em 06/07/2026 17:43