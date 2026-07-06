Asbac abre apuração interna após agressão a árbitro durante torneio

Árbitro sofreu lesões na região do maxilar direito e do pescoço e registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), que investiga o caso - (crédito: Reprodução/ Asbac)

A Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac) informou que instaurou uma apuração interna para investigar a agressão sofrida pelo árbitro Marcello Rudá durante uma partida do 21º Torneio de Futebol Society Veterano, realizada no último sábado (4/7), nas dependências do clube, no Setor de Clubes Sul.

Em nota oficial divulgada no domingo (5/7), a administração da Asbac repudiou o episódio e afirmou que adotará as medidas cabíveis após a conclusão da investigação. Segundo a entidade, os fatos estão sendo analisados "com observância do devido processo interno" e, ao final da apuração, poderão ser aplicadas as sanções previstas nos regulamentos da associação e na legislação vigente.

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"O clube reitera seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro, respeitoso e íntegro para todos os seus associados, colaboradores, atletas, árbitros e visitantes", informou a Asbac.

A agressão ocorreu no intervalo entre o fim do tempo regulamentar e o início da prorrogação da partida. De acordo com Marcello Rudá, ele conversava com jogadores e integrantes da comissão técnica quando foi surpreendido por um soco no rosto desferido por um homem que assistia ao jogo em um bar próximo ao campo.

O árbitro afirmou que não havia discutido com o agressor e classificou o ataque como inesperado. "Foi totalmente de surpresa. Eu estava conversando normalmente quando ele veio e me deu um soco", relatou.

Após a agressão, pessoas que estavam no local contiveram o homem, conhecido pelo apelido de "Baiano". Segundo Rudá, o suspeito ainda fez ameaças verbais e simulou estar armado ao deixar o local.

O árbitro sofreu lesões na região do maxilar direito e do pescoço e registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), que investiga o caso.

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O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Distrito Federal (SindarDF) também divulgou uma nota de repúdio. No comunicado, a entidade classificou o episódio como uma violência grave e inaceitável. A entidade informou que seu departamento jurídico acompanha o caso para buscar a responsabilização cível e criminal do autor da agressão.