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Homem é preso após compartilhar conteúdo pornográfico de menores

Prisão foi realizada no Maranhão após uma mulher, moradora de Sobradinho, descobrir que a filha de 14 anos estava enviando fotos para um desconhecido

PCDF e PCMA cumprem mandado de prisão contra homem acusado de pedofilia no município de Passagem Franca, no Maranhão - (crédito: PCDF)
PCDF e PCMA cumprem mandado de prisão contra homem acusado de pedofilia no município de Passagem Franca, no Maranhão - (crédito: PCDF)

Um homem, de 27 anos, foi preso preventivamente por coagir menores a gravarem conteúdo pornográfico e vender o material para uma rede de pedofilia. A investigação que resultou na prisão do suspeito durou seis meses e foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio das Polícias Civil e Militar do Maranhão (PCMA/PMMA). A ação recebeu o nome de Operação Vigiai, em alusão à importância do monitoramento dos filhos menores no ambiente virtual. O suspeito foi preso no município de Passagem Franca, no Maranhão. A investigação começou quando uma mãe, moradora de Sobradinho, percebeu que a filha de 14 anos estava enviando fotos para uma pessoa de outro Estado.

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A investigação verificou que o homem tinha um perfil feminino falso na internet, atraía as adolescentes das redes sociais para o whatsapp até que as convencia a enviar fotos. Daí em diante, quando a vítima descobria que se tratava de um homem, passava a ser extorquida para enviar mais fotos. Também foram encontrados vários arquivos de outros adolescentes na posse do suspeito, que confessou a comercialização do conteúdo.

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O preso encontra-se à disposição da Justiça e, se condenado, pode pegar penas que, somadas, chegam a 20 anos de reclusão. As investigações prosseguem a fim de alcançar os demais autores.

Veja vídeo do momento da prisão:

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Mila Ferreira e Darcianne Diogo
postado em 07/07/2026 12:04 / atualizado em 07/07/2026 12:14
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