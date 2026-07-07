R$ 33 milhões sob suspeita: Operação Mão Dupla apura fraudes em contratos fechados pelo DER-DF

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram, na manhã desta terça-feira (7/7), a Operação Mão Dupla resultado de uma investigação que aponta irregularidades em contratos firmados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão para apurar possíveis fraudes em dois contratos de infraestrutura rodoviária que, juntos, somam mais de R$ 33 milhões.

As investigações tiveram início a partir de um procedimento instaurado pelo MPDFT e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/Decor). O foco é verificar possíveis irregularidades na execução e na fiscalização de contratos administrativos para prestação de serviços técnicos de engenharia, destinados à elaboração de estudos, projetos e outros produtos voltados ao planejamento de obras rodoviárias.

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De acordo com a PCDF, os elementos reunidos até o momento apontam indícios de falhas na validação da execução dos contratos, o que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos. Durante as investigações, também foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas, evolução patrimonial sob apuração e a possível utilização de terceiros e de pessoas jurídicas para movimentação de recursos.

Os fatos investigados podem configurar, em tese, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras tipificações que possam surgir ao longo da investigação, que tramita sob sigilo judicial.

Segundo a PCDF, o nome Operação Mão Dupla faz referência à hipótese de uma atuação coordenada entre agentes públicos e particulares na prática das irregularidades investigadas.

O outro lado

Em nota, o DER-DF informou que colabora com a PCDF para que sejam apurados todos os dados da operação.