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COLISÃO

Carro bate em poste e deixa parte de Águas Claras sem energia

Colisão ocorreu na Avenida Castanheiras na manhã desta terça-feira (7/7). Duas faixas foram interditadas e o motorista recusou atendimento hospitalar

Carro bate em poste e deixa parte de Águas Claras sem energia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Carro bate em poste e deixa parte de Águas Claras sem energia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre um carro e um poste de energia deixou parte de Águas Claras sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (7/7). A batida ocorreu na Avenida Castanheiras, na altura da Rua Ipê Amarelo, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Para o atendimento da ocorrência, duas faixas da via precisaram ser interditadas.

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Segundo os bombeiros, o veículo, um VW Up, colidiu contra o poste, provocando o acionamento dos airbags. O motorista foi avaliado pelas equipes de resgate, estava consciente, orientado e, após os primeiros atendimentos, recusou transporte para uma unidade de saúde.

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Em razão dos danos causados à rede elétrica, a Neoenergia foi acionada para avaliar a estrutura e realizar os reparos necessários para o restabelecimento do fornecimento de energia. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 07/07/2026 10:44
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