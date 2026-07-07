Carro bate em poste e deixa parte de Águas Claras sem energia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre um carro e um poste de energia deixou parte de Águas Claras sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (7/7). A batida ocorreu na Avenida Castanheiras, na altura da Rua Ipê Amarelo, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Para o atendimento da ocorrência, duas faixas da via precisaram ser interditadas.

Segundo os bombeiros, o veículo, um VW Up, colidiu contra o poste, provocando o acionamento dos airbags. O motorista foi avaliado pelas equipes de resgate, estava consciente, orientado e, após os primeiros atendimentos, recusou transporte para uma unidade de saúde.

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Em razão dos danos causados à rede elétrica, a Neoenergia foi acionada para avaliar a estrutura e realizar os reparos necessários para o restabelecimento do fornecimento de energia. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).