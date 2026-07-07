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RESGATE

Dois operários ficam presos em andaime e são resgatados por bombeiros

Acidente ocorreu durante manutenção em um prédio do Setor Comercial Sul. Corpo de Bombeiros mobilizou quatro viaturas para a operação

Dois operários ficam presos em andaime e são resgatados por Corpo de Bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Dois operários ficam presos em andaime e são resgatados por Corpo de Bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Dois trabalhadores ficaram presos em um andaime móvel na noite de segunda-feira (6/7), durante um serviço de manutenção em um prédio do Setor Comercial Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou quatro viaturas para realizar o resgate.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram os trabalhadores suspensos por uma corda após um desnível no andaime do tipo 'balancim'. Segundo a corporação, durante a execução do serviço, um dos lados do equipamento cedeu, deixando a estrutura inclinada e impedindo que os operários descessem em segurança.

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O resgate foi realizado com técnicas de salvamento em altura. Após serem retirados do andaime, os dois trabalhadores foram avaliados pelos bombeiros e não precisaram ser encaminhados ao hospital.

Para evitar o risco de queda da estrutura, as equipes fixaram o andaime e isolaram a área até a conclusão da ocorrência.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 07/07/2026 10:39
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