Dois operários ficam presos em andaime e são resgatados por bombeiros

Dois trabalhadores ficaram presos em um andaime móvel na noite de segunda-feira (6/7), durante um serviço de manutenção em um prédio do Setor Comercial Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou quatro viaturas para realizar o resgate.
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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram os trabalhadores suspensos por uma corda após um desnível no andaime do tipo 'balancim'. Segundo a corporação, durante a execução do serviço, um dos lados do equipamento cedeu, deixando a estrutura inclinada e impedindo que os operários descessem em segurança.
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O resgate foi realizado com técnicas de salvamento em altura. Após serem retirados do andaime, os dois trabalhadores foram avaliados pelos bombeiros e não precisaram ser encaminhados ao hospital.
Para evitar o risco de queda da estrutura, as equipes fixaram o andaime e isolaram a área até a conclusão da ocorrência.