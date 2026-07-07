Obituário: 44 funerais nesta terça-feira (7/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (7/7):
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Campo da Esperança
- Ademar Nasiasene Neto, 65 anos
- Delermando Martins de Mesquita, 88 anos
- Dulce Coelho, 89 anos
- Edvaldo Longuinho, 79 anos
- Francisco Neris Lima, 87 anos
- Gecilvo Pires Gomes, 57 anos
- José Alves Pereira Filho, 90 anos
- José Lopes da Silva, 90 anos
- Josélia Ferreira Kury, 86 anos
- Lindalva de Souza Santana, 63 anos
- Maria de Lourdes Gomes de Macedo, 87 anos
- Maria Lúcia Borges Batista da Silva, 77 anos
- Neli Fernandes de Oliveira, 96 anos
- Nilton José Schoffen, 57 anos
- Oneir Jorge de Carvalho, 93 anos
- Raimundo Gessildo de Freitas Ramos, 86 anos
- Roberta de Sousa Spindola, 42 anos
- Sandra Lúcia Severino da Silva, 61 anos
Taguatinga
- Alessandro Francisco Amaral, 50 anos
- Antônio Celestino de Sousa, 77 anos
- Daniel Saldanha da Silva, 39 anos
- Ildefonsa Galvão de Souza, 58 anos
- Izaura Gomes Rodrigues, 102 anos
- José Maria de Almeida, 69 anos
- Juliano Ferreira Campos, 70 anos
- Lucielene Alves Bastos, 65 anos
- Maria Lucila dos Santos, 86 anos
- Maria Sophia de Sousa, menos de 1 ano
- Mirandolina Souza da Silva, 96 anos
- Paulo Soares Lacerda, 62 anos
- Raimundo de Araújo Franca, 77 anos
- Rivanilson da Silva Alves, 56 anos
Gama
- Albanita Silva Araújo, 75 anos
- Kevin Vinícius Nogueira da Silva, menos de 1 ano
Planaltina
- Antônio Francisco da Silva, 98 anos
- Elimoel da Silva Negredo, 47 anos
- Maine Cristina Bezerra Cândido, 56 anos
- Maria Lourdes de Souza Dantas, 81 anos
- Sérgio Antônio de Deus, 63 anos
Brazlândia
- Ivani Vieira Reis, 63 anos
Sobradinho
- Cosme Severino da Silva, 66 anos
- Eliana Maria dos Santos de Jesus, 55 anos
- Samuel Barbosa dos Santos, 56 anos
Jardim Metropolitano
- Paulo Bezerra, 73 anos
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postado em 07/07/2026 17:22