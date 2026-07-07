Obituário: 44 funerais nesta terça-feira (7/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (7/7):

Campo da Esperança



Ademar Nasiasene Neto, 65 anos



Delermando Martins de Mesquita, 88 anos



Dulce Coelho, 89 anos



Edvaldo Longuinho, 79 anos



Francisco Neris Lima, 87 anos



Gecilvo Pires Gomes, 57 anos



José Alves Pereira Filho, 90 anos



José Lopes da Silva, 90 anos



Josélia Ferreira Kury, 86 anos



Lindalva de Souza Santana, 63 anos



Maria de Lourdes Gomes de Macedo, 87 anos



Maria Lúcia Borges Batista da Silva, 77 anos



Neli Fernandes de Oliveira, 96 anos



Nilton José Schoffen, 57 anos



Oneir Jorge de Carvalho, 93 anos



Raimundo Gessildo de Freitas Ramos, 86 anos



Roberta de Sousa Spindola, 42 anos



Sandra Lúcia Severino da Silva, 61 anos

Taguatinga



Alessandro Francisco Amaral, 50 anos



Antônio Celestino de Sousa, 77 anos



Daniel Saldanha da Silva, 39 anos



Ildefonsa Galvão de Souza, 58 anos



Izaura Gomes Rodrigues, 102 anos



José Maria de Almeida, 69 anos



Juliano Ferreira Campos, 70 anos



Lucielene Alves Bastos, 65 anos



Maria Lucila dos Santos, 86 anos



Maria Sophia de Sousa, menos de 1 ano



Mirandolina Souza da Silva, 96 anos



Paulo Soares Lacerda, 62 anos



Raimundo de Araújo Franca, 77 anos



Rivanilson da Silva Alves, 56 anos

Gama



Albanita Silva Araújo, 75 anos



Kevin Vinícius Nogueira da Silva, menos de 1 ano

Planaltina



Antônio Francisco da Silva, 98 anos



Elimoel da Silva Negredo, 47 anos



Maine Cristina Bezerra Cândido, 56 anos



Maria Lourdes de Souza Dantas, 81 anos



Sérgio Antônio de Deus, 63 anos

Brazlândia



Ivani Vieira Reis, 63 anos

Sobradinho



Cosme Severino da Silva, 66 anos



Eliana Maria dos Santos de Jesus, 55 anos



Samuel Barbosa dos Santos, 56 anos

Jardim Metropolitano



Paulo Bezerra, 73 anos