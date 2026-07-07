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Obituário: 44 funerais nesta terça-feira (7/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 7 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (7/7):

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Campo da Esperança

  • Ademar Nasiasene Neto, 65 anos
  • Delermando Martins de Mesquita, 88 anos
  • Dulce Coelho, 89 anos
  • Edvaldo Longuinho, 79 anos
  • Francisco Neris Lima, 87 anos
  • Gecilvo Pires Gomes, 57 anos
  • José Alves Pereira Filho, 90 anos
  • José Lopes da Silva, 90 anos
  • Josélia Ferreira Kury, 86 anos
  • Lindalva de Souza Santana, 63 anos
  • Maria de Lourdes Gomes de Macedo, 87 anos
  • Maria Lúcia Borges Batista da Silva, 77 anos
  • Neli Fernandes de Oliveira, 96 anos
  • Nilton José Schoffen, 57 anos
  • Oneir Jorge de Carvalho, 93 anos
  • Raimundo Gessildo de Freitas Ramos, 86 anos
  • Roberta de Sousa Spindola, 42 anos
  • Sandra Lúcia Severino da Silva, 61 anos

Taguatinga

  • Alessandro Francisco Amaral, 50 anos
  • Antônio Celestino de Sousa, 77 anos
  • Daniel Saldanha da Silva, 39 anos
  • Ildefonsa Galvão de Souza, 58 anos
  • Izaura Gomes Rodrigues, 102 anos
  • José Maria de Almeida, 69 anos
  • Juliano Ferreira Campos, 70 anos
  • Lucielene Alves Bastos, 65 anos
  • Maria Lucila dos Santos, 86 anos
  • Maria Sophia de Sousa, menos de 1 ano
  • Mirandolina Souza da Silva, 96 anos
  • Paulo Soares Lacerda, 62 anos
  • Raimundo de Araújo Franca, 77 anos
  • Rivanilson da Silva Alves, 56 anos

Gama

  • Albanita Silva Araújo, 75 anos
  • Kevin Vinícius Nogueira da Silva, menos de 1 ano

Planaltina

  • Antônio Francisco da Silva, 98 anos
  • Elimoel da Silva Negredo, 47 anos
  • Maine Cristina Bezerra Cândido, 56 anos
  • Maria Lourdes de Souza Dantas, 81 anos
  • Sérgio Antônio de Deus, 63 anos

Brazlândia

  • Ivani Vieira Reis, 63 anos

Sobradinho

  • Cosme Severino da Silva, 66 anos
  • Eliana Maria dos Santos de Jesus, 55 anos
  • Samuel Barbosa dos Santos, 56 anos

Jardim Metropolitano

  • Paulo Bezerra, 73 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 17:22
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