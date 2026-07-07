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SERVIÇOS PÚBLICOS

Detran do Recanto das Emas estará fechado de 13 de julho a 10 de agosto

Pessoas com serviços pré-agendados para o período serão redirecionadas para unidades do Gama e de Taguatinga

Unidade do Recanto das Emas será fechada para execução de obras internas - (crédito: Hiram Vargas)
Unidade do Recanto das Emas será fechada para execução de obras internas - (crédito: Hiram Vargas)

A unidade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) do Recanto das Emas fechará no dia 13 de julho para a realização de reformas no local. O atendimento volta ao normal no dia 10 de agosto. 

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Os serviços que seriam realizados neste período na unidade foram transferidos para unidades do Gama e de Taguatinga. As pessoas que agendaram atendimentos para esta época serão informadas via email da transferência para outras unidades.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 15:35 / atualizado em 07/07/2026 15:35
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