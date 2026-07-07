Pão com Ovo promove arraial solidário em 18 de julho

Evento terá apresentações de forró e quadrilha junina - (crédito: Cedido ao Correio)

Com entrada gratuita, o 3º Arraial Solidário do Pão com Ovo será no dia 18 de julho, das 17h às 23h. A festa, que tem como objetivo arrecadar dinheiro para dar continuidade às ações do projeto social Pão com Ovo, será no estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, na Quadra 811. A programação terá apresentações musicais, brinquedos infláveis, comidas típicas e barraquinhas de brincadeiras tradicionais de festa junina.

Entre as atrações do evento estarão o grupo de forró Trio 3 Marias e uma quadrilha junina para contar histórias da roça. No cardápio, haverá opções de delícias juninas e os tradicionais pão com ovo e chocolate quente. Quem comparecer poderá participar de bingo para concorrer a prêmios de uma lista selecionada. No local, também serão vendidos artigos do projeto Pão com Ovo, como canecas e camisetas.

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Criada há 10 anos, a iniciativa entrega pão com ovo, chocolate quente, cobertores, meias, água, absorventes, ração para cachorros e outros itens a pessoas em situação de rua. A equipe atende quinzenalmente o Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia.